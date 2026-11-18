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[스포츠조선 조민정 기자] 한국사 강사 최태성이 인공지능(AI) 부정행위 논란 속에서 5급 공무원 시험 최연소 합격자를 공개적으로 응원하며 수험생들에게 미안한 마음을 전했다.

최태성은 18일 자신의 SNS에 "성적이 좋으면 축하를 받아야 하는데 의심부터 들어버리는 세상. 어쩌죠"라며 최근 AI 부정행위 파문으로 시험 성적에 대한 불신이 커진 현실을 안타까워했다. 이어 "최연소 합격 장진혁 별님 축하드려요. 7일의 기적.. 전야제.. 전문용어들 나온다. 찐이다. ㅎㅎㅎ"라며 장진혁 씨의 합격을 축하했다.

함께 공개한 사진에는 전날인 17일 법률저널이 보도한 '강의 없이 혼자 전공책으로 공부해서 2026년 5급 공채 전체 최연소 합격한 장진혁 씨'라는 제목의 합격 수기 기사가 담겼다.

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최태성은 장 씨가 자신의 한국사 강의를 수강했다고 밝힌 부분을 캡처해 "찐이다..^^"라는 글을 크게 덧붙였다.

기사에 따르면 장 씨는 합격 수기에서 2025년 2월 한국사 시험을 준비하며 최태성의 유튜브 강의 '7일의 기적'을 수강한 뒤 기출문제를 약 7회 풀고 시험 전 '전야제' 라이브 방송까지 시청했다고 밝혔다.

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2006년생인 장 씨는 서울대 자유전공학부에서 컴퓨터공학과 경제학을 전공 중인 2학년 학생으로 올해 5급 공채 과학기술직 전산(데이터) 직렬에 최종 합격했다. 만 20세의 나이로 행정직과 과학기술직을 통틀어 전체 최연소 합격자가 됐다. 장 씨는 대학 수업과 시험 준비를 병행하며 첫 도전에서 과락했던 정보보호론을 집중적으로 보완했고 두 번째 도전 끝에 합격의 기쁨을 누렸다.

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최태성은 합격 소식을 축하하는 동시에 최근 교육계를 뒤흔든 AI 부정행위 사태에 대해서도 목소리를 높였다.

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최근 세무사 시험 수석 합격자가 AI와 초소형 카메라 등을 이용한 부정행위를 자백하면서 논란이 확산했다. 대학 정기시험에서도 AI를 활용한 부정행위가 잇따라 적발되자 정부는 국가자격시험 전수조사와 수능 부정행위 방지 대책 마련에 나섰다.

최태성은 "1894년 갑오개혁때 1천년간 내려온 입시체제 과거제를 강제로 종료시켰죠"라며 과거의 사례를 소환했다. 그는 "2026년 우리는 또 그런 상황을 맞이하고 있습니다. 현 입시 체제의 사망선고가 곧 내려질겁니다"라며 교육제도 전반에 변화가 필요하다는 견해를 밝혔다. 그러면서 "제발 빠르게 이 변화에 대처해서 불안과 의혹.. 그리고 상호감시라는 비교육적 단어들이 나오지 않기를 바랍니다"라며 입시체제 전반을 논의할 사회적 숙의 과정이 시작돼야 한다고 강조했다.

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특히 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 수험생들에게 사과의 뜻도 전했다.

최태성은 "수험생들. 미안해요. 사고가 터져야 그제서야 움직이는 저를 포함한 어른들의 모습. 미안하고 또 미안해요.ㅠㅠ"라며 "내일 시험 무탈히 마치기를 기도할께요"라고 수험생들을 응원했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com