자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 프랑스 영화계의 거장 제라르 드파르디외(77)가 여성 2명을 성추행한 혐의로 유죄 판결을 받은 사건과 관련, 항소를 포기하고 피해자들에게 사과했다. 그동안 혐의를 강하게 부인해온 그가 자신의 행동으로 피해를 입은 사람들이 있었다는 점을 인정하면서 프랑스 영화계에도 파장이 예상된다.

AP통신 등 외신들에 따르면 드파르디외는 16일(이하 현지시각) 서면 성명을 통해 2025년 5월 내려진 성추행 유죄 판결에 대한 항소를 철회한다고 밝혔다.

그는 항소심 재판이 프랑스 파리에서 시작될 예정이었던 이날 성명에서 "나는 유죄 판결을 받았다. 이를 받아들이고 판결을 인정한다"며 "피해를 입었을 수 있는 모든 분에게 깊고 진심 어린 사과를 전한다"고 전했다.

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이어 "나는 오랫동안 영화 촬영장에서 도발적인 언행과 저속한 농담 뒤에 숨어 있었다"며 "내 말과 일부 행동이 아무런 결과도 초래하지 않을 것이라고 생각했지만 그렇지 않았다"고 밝혔다.

앞서 드파르디외는 2021년 영화 '레 볼레 베르' 촬영 당시 여성 미술 소품 담당자와 촬영 보조 인력을 성추행한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 피해 여성은 각각 당시 54세와 34세였다.

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프랑스 법원은 지난해 5월 드파르디외에게 성추행 혐의가 인정된다며 징역 18개월에 집행유예를 선고했다. 피해 여성 2명에게 총 2만 9040유로(약 4200만원)를 지급하도록 했으며, 그의 이름을 프랑스 성범죄자 등록 명부에 올리도록 명령했다.

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이번 항소 포기로 1심 유죄 판결과 형량은 확정됐다.

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드파르디외는 지난해 재판에서는 혐의를 강하게 부인했다. 촬영장에서 성적인 농담과 저속한 표현을 사용한 사실은 인정했지만, 언쟁 도중 여성 소품 담당자의 엉덩이를 잡은 행동이 성적인 의도에서 비롯된 것은 아니라고 주장한 바 있다.

그는 별도의 성폭행 혐의와 관련해서도 법적 절차를 앞두고 있다. 배우 샤를로트 아르눌드는 2018년 드파르디외가 자신의 자택에서 자신을 성폭행했다고 고소했다. 수사판사는 2025년 8월 이 사건을 재판에 넘길 것을 요청했으며, 파리 항소법원은 오는 26일 재판 회부 여부를 결정할 예정이다. 드파르디외는 이 혐의에 대해 부인하고 있다.

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반세기 넘게 프랑스 영화계를 대표하는 배우로 활동해온 드파르디외는 강렬한 신체적 존재감과 폭넓은 연기 스펙트럼으로 세계적인 명성을 얻었다. 그러나 최근 여성들을 향한 부적절한 언행과 성추문이 잇따라 불거지면서 그의 명성에도 큰 타격을 입었다.

특히 2018년 북한 방문 당시 촬영된 다큐멘터리에서는 그가 여성들을 향해 반복적으로 음란한 발언과 부적절한 몸짓을 하는 장면이 공개돼 논란이 일었다. 심지어 10세 소녀를 향한 성적 농담까지 서슴지 않았다는 보도가 나오기도 했다. 이번 항소 포기는 프랑스 영화계에서 막강한 영향력을 행사했던 원로 배우의 추락을 상징하는 사건으로 남게 됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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