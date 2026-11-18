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[스포츠조선 김준석 기자] 종영한 지 수년이 지난 레전드 예능 MBC '무한도전'이 또 한 번 기막힌 예언적 장면으로 소환됐다.

최근 교육계와 수험가를 발칵 뒤집어놓은 인공지능(AI) 스마트 안경 부정행위 사태와 15년 전 방송 속 유재석의 일화가 기묘하게 겹쳐 보이면서다.

화제가 된 장면은 지난 2011년 3월 전파를 탄 '무한도전'의 '미남이시네요' 특집이다. 당시 유재석, 박명수, 정준하, 정형돈, 노홍철, 하하, 길 등 일곱 멤버는 최고의 미남 타이틀을 놓고 치열한 선거 유세전을 펼쳤다.

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문제는 유세 차량에 붙은 홍보 포스터에서 불거졌다. 다른 멤버들과 달리 유재석의 사진에만 트레이드마크인 안경이 씌워져 있었던 것.

이를 발견한 멤버들은 "안경은 반칙이다", "당장 안경을 벗어야 한다"며 특혜 의혹을 제기하고 거세게 항의했다.

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현장을 지휘하던 김태호 PD가 "해당 사진을 떼어내면 안경을 벗은 원본 사진이 나온다"고 수습하면서 소동은 일단락되는 듯했다.

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하지만 유재석은 멤버들의 눈을 피해 몰래 유성펜을 꺼내 들었고, 포스터 속 자신의 맨얼굴 위에 안경을 직접 그려 넣는 기상천외한 행동을 감행했다.

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제작진 역시 자막을 통해 이를 '부정행위'로 짚어내며 큰 웃음을 안겼다.

해당 클립은 19일 치러지는 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 빠르게 퍼지고 있다.

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누리꾼들은 "안경 하나로 부정행위를 저지르는 설정까지 미리 찍어뒀다", "역시 없는 게 없는 '무한도전'"이라며 놀라움을 감추지 못하고 있다.

실제로 최근 시험장에서는 안경에 초소형 카메라 등을 탑재한 AI 스마트 기기 부정행위가 심각한 사회적 문제로 떠올랐다. 연세대학교와 서울시립대학교 논술 고사는 물론 전국 중·고등학교 시험에서도 AI 스마트 안경을 악용한 사례가 잇따라 적발됐으며, 최근에는 제63회 세무사 시험 수석 합격자의 전자기기·AI 부정행위 자백과 법학적성시험(LEET) 만점자의 의혹까지 겹치며 파장이 커졌다.

상황이 심각해지자 교육부는 올해 수능에서 스마트 안경을 시험장 반입 금지 물품으로 엄격히 못 박았다.

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이처럼 '무한도전'은 2018년 종영 후에도 현실의 크고 작은 이슈와 맞물려 꾸준히 재소환되며, 이른바 '없는 게 없는 무도'라는 유행어까지 탄생시켰다.

narusi@sportschosun.com