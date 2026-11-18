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[스포츠조선 이우주 기자] DJ DOC 이하늘이 여자친구와의 재혼 생각을 밝혔다.

17일 이하늘의 유튜브 채널에서는 '결혼한다면, 지금 여자친구와 할래요'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

이하늘은 "결혼한다면 지금 여자친구랑 할거다. 이 생각은 변함없고 마음 먹고 있다. 나는 변하지 않는다"고 여자친구와의 재혼 생각을 밝혔다.

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이하늘은 "이거 단정하면 안 되는데"라면서도 "어쨌든 저는 제가 지금 결혼하고 싶은 사람은 한 명이다. 지금 만나고 있는 여자친구다. 여자친구가 내 옆에 있는다면 저도 끝까지 옆에 있을 거다. 죽을 때까지"라며 여자친구를 향한 애정을 드러냈다. 그러면서 이하늘은 "난 일관성이 있는 사람이다. 난 옛날부터 일관성이 있는 사람"이라고 강조하기도 했다.

한편, 이하늘은 지난 2018년 10년 넘게 사귀던 비연예인과 결혼했으나 2020년 이혼했다. 이혼 6년 만인 지난 9월 여자친구를 공개한 이하늘은 여자친구의 채널을 홍보하며 외조에 나서기도 했다.

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wjlee@sportschosun.com