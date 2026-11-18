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[스포츠조선 김수현기자] 배우 심은우가 활동 공백기를 딛고 자영업자인 요가원 원장으로 제2의 삶을 살아가고 있는 근황을 전했다.

지난 17일 공개된 배우 최다니엘의 유튜브 채널에는 드라마 '날아올라라 나비'에서 함께 호흡을 맞췄던 심은우가 게스트로 출연해 진솔한 대화를 나눴다.

이날 최다니엘이 근황을 묻자 심은우는 "자영업을 하고 있다"며 현재 요가원 원장으로 일하고 있는 소식을 전했다. 심은우는 과거 '과수원 요가'라는 이름으로 약 3년간 요가원을 운영하다 한차례 문을 닫은 뒤 약 2년간의 휴식기를 가졌으며, 지난 9월 '스티타 요가'라는 새로운 이름으로 요가원을 재오픈했다고 밝혔다.

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그는 새 요가원 이름에 대해 "'스티타'는 고대 인도어인 산스크리트어로 '단단한', '확고한', '안정되게 잘 서 있는'이라는 뜻을 담고 있다"며 "제 요가 선생님께서 직접 지어주신 이름"이라고 설명했다.

요가원 원장으로서의 빡빡한 일상도 공개했다. 심은우는 "오전 6시 첫 수업을 진행하기 위해 매일 새벽 5시에 기상한다"며 "오늘도 새벽 5시에 일어나 수업 두 개를 마친 뒤 촬영장으로 달려왔다"고 말했다. 이어 "저녁 7시 마지막 수업까지 직접 진행하고 집에 들어가면 밤 9시가 훌쩍 넘는다"며 바쁜 자영업자의 일과를 털어놨다.

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한편 심은우는 지난 2021년 학교 폭력 의혹에 휘말리며 긴 공백기를 가졌다. 이후 심은우는 폭로자 A씨를 명예훼손 혐의로 고소했으나 경찰은 증거 불충분을 이유로 무혐의(불송치) 결정을 내렸다.

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당시 심은우 측은 "결과적으로 불송치 결정이 났지만, 조사 기간에 증명해 낸 학폭이 없었다는 사실을 밝힘과 동시에 그간의 거짓이 진실이 되어버린 상황을 바로잡고자 입장을 전하게 됐다"며 "수사 과정에서 심은우는 학교 폭력의 가해자가 아니라는 명명백백한 증거들이 나왔고, 이는 수사 결과에도 명시됐다"고 강조했다. 이어 "이 시간부로 심은우 씨가 '학폭 가해자'라는 누명과 오해에서 벗어나 잃어버린 삶을 다시 되찾길 바란다"는 입장을 밝히며 논란을 종결지었다.