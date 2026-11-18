사진=KBS '옥탑방의 문제아들'

사진=KBS '옥탑방의 문제아들'

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[스포츠조선 김영록 기자] 실루엣마저 숨기며 '철통보안'을 고수하던 과거와는 완전히 달라졌다. 여전히 '극존대'는 유지했지만, 가수 김종국이 9세 연하 아내와의 신혼 생활을 숨김없이 털어놨다.

김종국은 17일 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서 결혼 2년차를 맞이한 아내를 향한 뜨거운 애정을 고백했다.

당초 김종국은 지난해 9월, 9세 연하의 비연예인 여성과 웨딩마치를 올릴 당시까지만 해도 극도의 신비주의를 고집했다. 아내 이야기만 비쳐도 경기를 일으키는 듯한 반응을 보였다.

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예식 장소도 비공개, 하객들에게도 결혼식 직전에야 장소를 공지했다. 사진이나 영상 촬영을 엄격히 제한했고, 자신의 유튜브 영상에 아내의 실루엣이 살짝 비쳤다는 이유만으로 영상을 즉각 삭제할 만큼 사생활 보호에 예민하게 반응해 왔다.

하지만 결혼 1년을 넘기며 마음의 여유가 생긴 모양새다. 이날 김종국은 180도 달라진 태도로 아내 자랑을 쏟아냈다.

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말문을 연 계기는 게스트로 출연한 배우 김강우였다. 김강우는 유튜브 개설 전 2년간 촬영 연습을 거쳤고, 아내의 권유로 얼굴까지 공개한 뒤 구독자 100만 명을 돌파했다고 밝혔다. 처제 한혜진 등 가족들과 함께 장을 보는 영상이 200만 뷰를 넘기며 최고 조회수를 기록했다는 설명도 덧붙였다.

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자극받은 김종국은 아내를 부르는 애칭이 '귀요미'라고 깜짝 공개하며 맞불을 놨다. 장보기부터 설거지, 분리수거, 청소까지 집안일을 도맡아 하고 있다는 그는 아내를 향해 "잘해주신다"며 변함없는 극존칭을 써 웃음을 자아냈다.

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아내를 향한 깊은 신뢰와 존경심도 숨기지 않았다. 김종국은 "아내는 책임감이 강하다. 내가 음식을 대충 먹으려 해도 다 갖춰서 챙겨주려고 한다"며 "내 삶은 계획 없이 즉흥적인 'P' 성향인데, 아내는 항상 정확하게 계획을 짠다. 나도 보면서 '저렇게 해야겠구나' 하고 배운다"고 치켜세웠다. 이어 "어른 공경도 정말 잘한다. 존경할 부분이 너무 많아서 골라야 할 정도"라며 '아내 바보' 면모를 가감 없이 드러냈다.

김강우를 비롯해 이민정 등 다수의 스타들이 유튜브를 통해 배우자와의 일상을 자연스럽게 공개하는 추세다. 철통같던 빗장을 조금씩 풀기 시작한 김종국 역시 언젠가 아내와 함께하는 일상을 자신의 유튜브에 공개하는 날이 올지 이목이 쏠린다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com