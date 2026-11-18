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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 전도연(53)이 나이를 잊은 듯한 늘씬한 각선미와 압도적인 카리스마로 시선을 사로잡았다. 미국 아카데미(오스카) 공식 SNS에도 등장하며 세계적인 존재감을 다시 한번 입증했다.

18일 김장균 매니지먼트숲 대표는 자신의 개인 SNS에 전도연의 사진 여러 장을 공개했다. 사진 속 전도연은 미국 로스앤젤레스에서 시크한 올블랙 패션을 선보이며 독보적인 분위기를 자아냈다.

전도연은 어깨 라인이 강조된 블랙 더블브레스트 재킷 스타일의 초미니 원피스를 착용해 눈길을 끌었다. 여기에 얇은 블랙 스타킹과 골드 장식이 돋보이는 하이힐을 매치해 군살 없는 늘씬한 각선미를 드러냈다.

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머리카락을 뒤로 단정하게 넘긴 포니테일 헤어스타일과 길게 늘어진 귀걸이도 우아함을 더했다. 깊게 파인 브이넥 디자인과 날렵한 재킷 실루엣이 어우러지며 전도연 특유의 고혹적인 분위기를 완성했다.

또 다른 사진에서는 해 질 녘 황금빛 노을이 들어오는 창가에 서서 옆모습을 드러냈다. 넓은 창 너머로 펼쳐진 로스앤젤레스 풍경을 배경으로 길게 뻗은 다리와 곧은 자세가 돋보였다. 실내 복도에 선 전신 사진에서도 50대라는 나이가 믿기지 않는 세련된 자태가 시선을 끌었다.

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전도연의 이번 미국 방문은 영화 '가능한 사랑'의 아카데미 캠페인과 맞물려 더욱 주목받고 있다. 전도연은 지난 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 열린 제17회 거버너스 어워즈의 애프터 파티에 동료 배우 조여정과 함께 참석했다.

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미국 아카데미 측은 지난 16일 공식 SNS에 전도연의 사진을 직접 게재했다. '전도연 × 거버너스 어워즈'라는 문구와 함께 그를 소개하며 눈길을 끌었다.

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앞서 전도연은 2007년 이창동 감독의 영화 '밀양'으로 제60회 칸국제영화제 여우주연상을 수상하며 '칸의 여왕'이라는 수식어를 얻었다. 이후 약 19년 만에 이창동 감독과 재회한 '가능한 사랑'으로 다시 세계 영화계의 주목을 받고 있다.

'가능한 사랑'은 지난 9월 열린 제83회 베니스국제영화제에서 심사위원대상인 은사자상을 수상했으며, 제99회 아카데미 시상식 국제장편영화 부문 한국 대표 출품작으로 선정됐다. 해외 영화계에서는 전도연의 여우주연상 후보 지명 가능성도 거론되고 있다.

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한편 '가능한 사랑'은 이창동 감독의 8년 만의 신작으로, 설경구·전도연·조여정·조인성이 출연했다. 전도연은 극 중 해고 노동자 호석의 아내 미옥 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 지난 11월 6일 넷플릭스를 통해 공개됐다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com