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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 최동석이 전 아내 방송인 박지윤의 남성 지인 A씨를 상대로 제기한 상간자 위자료 소송 항소심에서 일부 승소한 가운데, 위자료 액수에도 관심이 쏠리고 있다.

유튜버 이진호는 18일 자신의 유튜브 채널 '리스팩트 이진호'를 통해 이번 항소심 판결과 관련한 내용을 전했다.

이진호는 "법원에서 박지윤 씨의 남사친 A씨의 상대로 인정한 위자료 금액은 3000만원이었다"고 밝혔다.

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이어 "상간자 위자료 소송에서 상당히 거액으로 받아들여지는 액수다. 무엇보다 중요한 것은 1심 소송과정에서 기각했던 A씨를 상대로 한 손해배상 책임이 상당부분 인정됐다는 거다"라고 설명했다.

앞서 지난 16일 제주지법 가사 항소심 재판부는 최동석이 A씨를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다.

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앞서 1심 재판부는 최동석의 청구를 기각했으나, 최동석이 이에 불복해 항소하면서 결과가 달라졌다. 항소심에서는 박지윤이 소송 당사자에서 제외되고 A씨만 피고로 재판을 받은 것으로 알려졌다.

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두 사람을 둘러싼 상간자 소송은 이혼 과정에서 불거졌다. 최동석과 박지윤은 2009년 결혼해 1남 1녀를 뒀으나 2023년 10월 파경 소식을 알렸다. 이후 이혼 절차를 밟는 과정에서 서로를 상대로 상간자 관련 소송을 제기한 사실이 알려졌다.

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당시 박지윤은 A씨와의 관계에 대해 불륜 의혹을 부인하며 미국에서 만난 것은 현지에 거주하는 오랜 친구와의 만남이었다고 해명했다. 최동석 역시 결혼 생활 중 위법한 행동을 한 사실이 없다는 입장을 밝혔다.

이후 2025년 1월 제주지방법원은 최동석이 A씨를 상대로 제기한 소송과 박지윤이 여성 B씨를 상대로 제기한 소송을 모두 기각했다. 박지윤은 해당 판결에 항소하지 않았으며, 최동석은 A씨를 상대로 항소를 진행했다.

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결국 이번 항소심에서는 1심과 달리 A씨의 손해배상 책임이 인정되면서 3000만원의 위자료가 인정된 것으로 전해졌다.

한편 최동석과 박지윤은 KBS 아나운서 30기 동기로 인연을 맺어 결혼했으며, 현재 이혼 절차와 관련한 여러 법적 문제를 이어왔다.

tokkig@sportschosun.com