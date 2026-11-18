박명수. 송정헌 기자 songs@sportschosun.com

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[스포츠조선 김영록 기자] 방송인 박명수가 대학수학능력시험(수능)을 하루 앞두고 '수험생 학부모'다운 묵직한 진심을 전했다.

박명수는 18일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼' 오프닝에서 내일(19일) 치러지는 2027학년도 수능을 언급하며 최근 불거진 AI 부정행위 논란에 강한 분노를 드러냈다.

이날 박명수는 "난 공부를 잘 못해서 뭐라 드릴 말씀은 없다. 하지만 노력은 배신하지 않는다"고 운을 뗐다. 이어 최근 시험가를 뒤흔든 AI 커닝 사태를 겨냥해 "(AI) 부정행위를 통해 좋은 점수가 나온들 인생이 성공하겠나. 추접스러운 인간들"이라며 거침없는 독설을 날렸다.

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박명수가 이토록 격앙된 반응을 보인 데는 남다른 이유가 있다. 과거 MBC '무한도전' 등에서 수차례 언급됐던 딸 민서 양 역시 2008년생으로 올해 고3 수험생이기 때문. 최근 한국예술종합학교 창작과에 수시 합격한 민서 양을 곁에서 지켜보며 올 한 해를 수험생 부모로 보낸 만큼, 피땀 흘려 준비한 수험생과 가족들의 절박한 심정을 누구보다 깊이 공감한 것이다.

박명수는 "1년이고 2년이고 시험을 준비한 분들의 노력이 헛되지 않도록, 제발 최첨단 기술을 적용해서라도(부정행위를 막아달라)"고 당부했다.

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또 일각에서 제기된 수능 연기론에 대해서는 "아무쪼록 교육 당국에서도 최선을 다해 부정행위가 없도록 노력하고 있다고 한다"면서도 "당장 어떻게 하겠나. 코앞으로 다가온 시험을 미루는 건 현실적으로 어렵지 않을까. 다만 무엇보다 노력한 자에게 피해가 가서는 안 된다"라는 소신을 밝혔다.

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끝으로 그는 부정행위를 꿈꾸는 이들을 향해 "괜히 쓸데없는 짓 하다가 인생 망치지 마시고, 그런 생각을 했다면 그냥 시험장에 가지 마시라"고 일갈하며 "저 역시 수험생 부모의 한 사람으로서 마음이 참 씁쓸하다"고 덧붙였다.

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한편 최근 세무사 시험 전국 수석 합격자가 'AI 커닝' 사실을 고백하며 촉발된 이른바 '세무냥이' 사태는 각종 자격시험을 넘어 수능으로까지 파장이 번졌다. 현우진, 이지영, 강성태 등 주요 입시 강사와 교육 인플루언서들이 수능 연기 및 확실한 AI 커닝 차단책 마련을 촉구한 데 이어 수능 연기 헌법소원까지 제기됐으나, 교육 당국은 시험 강행 및 철저한 현장 감시 방침을 고수하고 있다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com