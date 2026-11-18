◇'동상이몽 시즌2-너는 내 운명'. 이미지 출처=SBS

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[스포츠조선 김소형 기자]17일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서는 여에스더·홍혜걸 부부의 홍콩 여행기가 공개됐다.

이날 방송에서 여에스더는 인생의 화양연화로 50대를 꼽았지만, 홍혜걸은 당시 부부가 별거할 정도로 관계가 힘들었다며 사업이 잘됐기 때문이냐고 반문했다.

홍혜걸이 회사 매출이 10분의 1로 줄어드는 것과 이혼 중 하나를 선택하라고 하자, 여에스더는 망설임 없이 이혼을 택하며 "혜걸 씨는 되돌릴 수 있는 사람"이라고 설명했다.

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이에 홍혜걸이 서운함을 드러내자 여에스더는 "그렇게까지 상처받는다면 내가 회사를 매각하겠다"고 말해 눈길을 끌었다.

여에스더가 대표로 있는 에스더포뮬러는 2008년 설립된 건강기능식품 전문기업으로, '여에스더' 브랜드를 앞세워 유산균·비타민·글루타치온 등 다양한 제품을 판매하고 있다. 2023년 매출 3236억원을 기록한 데 이어 2024년 2789억원으로 주춤했으나 2025년에는 2965억원으로 회복했다. 국내 사업을 기반으로 중국·일본·말레이시아·인도네시아·태국 등 아시아 시장에 진출했으며, 일본 온라인 쇼핑 플랫폼 큐텐과 동남아 이커머스 플랫폼 쇼피에도 입점했다. 미국에서는 캘리포니아주에 자회사와 생산시설을 구축해 현지 생산·판매 기반을 확대하는 등 해외 시장 공략에 나서고 있다.

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한편 여에스더는 지난봄 디즈니+ 예능 '운명전쟁49' 출연 당시 해외 사업 확장과 시장 다변화에 관한 조언을 들은 바 있다. 타로 마스터 모나드는 "한 곳에서 하면 안 된다. 여러 곳을 만들어서 나아가야 한다"고 조언했고, 여에스더는 일본 편의점과 약국 1000여 곳에 제품을 입점시켰으며 미국에는 공장까지 설립했다고 밝혔다. 이후 중국 라이브커머스에서도 5분 만에 약 40억원의 매출을 올렸다고 공개한 바 있다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com