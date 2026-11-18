사진 제공=미스틱엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 정진운이 장항준 감독에 이어 김형협 감독과도 두 작품을 함께 한 소감을 전했다.

정진운은 18일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "장항준 감독님도 김형협 감독님도 저를 위해 없는 역할을 만들어주셔서 감사하다"라고 했다.

25일 개봉하는 '눈 내리는 여름, 너에게'는 몽골 출장길에 우연히 오른 기차에서 3년 전 세상을 떠난 첫사랑을 다시 만난 인호가, 그녀와 서로 다른 시간대에 살고 있다는 사실을 마주하게 되며 펼쳐지는 이야기로, '아빠는 딸', '신의악단'의 김형협 감독이 메가폰을 잡았다. 정진운은 세상을 떠난 첫사랑과 운명 같은 재회를 하는 인호 역을 맡았다.

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정진운은 '신의악단'에 이어 '눈 내리는 여름, 너에게'로 김 감독과 또 한 번 호흡을 맞췄다. 그는 두 촬영장 분위기를 비교하며 "'신의악단' 때는 배우들도 많았고, 감독님이 신마다 신경 쓸 부분이 많으셨다. 저희끼리 맥주 한 잔도 못하고, 바로 현장에 돌아가셔서 다음 거 준비하시기 바빴다. 이번엔 배우가 두 명에서 다섯 명 정도이니까, 작품에 대한 이야기를 할 때도 간단하게 맥주 한 잔을 하면서 솔직한 심정을 털어놓았다. 어쩌면 소통에 있어서는 더 수월했던 현장이었다"며 "'신의악단' 때는 극의 흐름을 주도하는 캐릭터들이 많았다 보니, 각자 한 퍼즐씩만 채우면 됐다. 근데 '눈 내리는 여름, 너에게'에선 더 많은 퍼즐을 담당해야 해서 신경 쓸 부분이 많았다"고 전했다.

앞서 장항준 감독과도 '리바운드'에 이어 '왕과 사는 남자'로 재회하기도 했다. 감독들의 러브콜을 지속적으로 받는 비결에 대해 묻자, 정진운은 "감독님들께 감사하다. '왕과 사는 남자' 때도 장항준 감독님이 없는 배역을 만들어서 주셨다. 그리고 김형협 감독님도 '신의악단' 끝나고 나서 얼마 지나지 않아 멜로를 저와 함께 해보고 싶다고 프러포즈를 해주셨다. 장항준 감독님도 그렇고, 김형협 감독님도 없는 역할을 저를 위해 만들어주셔서 감사하다. 저의 미래를 응원을 해 주신 것 같다. 제가 이 기회를 통해 최선을 다해서 다음, 다다음 기회를 잘 만들어야 감독님들께 보답하는 길이라고 생각한다"고 답했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com