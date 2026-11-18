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[스포츠조선 이우주 기자] 불륜 의혹에 휩싸인 래퍼 양홍원이 의미심장한 글을 남겼다.

양홍원은 17일 "가족 잃은 기분 아무도 모를 거야"라는 글과 함께 자신의 신곡 '에덴메이트(EDENMATE+)'를 홍보했다.

의미심장한 심경글과 함께 홍보한 신곡 '에덴메이트+'의 가사도 눈길을 모은다. 해당 곡에는 '잠이 오지를 않네 잠에 들 마음이 없어서/ 뭐 하지 다들 이 밤에 묻기 싫어 내가 먼저는/ 이제 혼자서 가야 돼, 꿈에서도 알고 있던 거/ 다시 삼 일째 밤에 이제 나 하루를 살아야 돼', '미인 셋 실수 넷 인연들 그냥 버려야지/ 보고 싶어도 참아 죽지 말고 너도 살아야지' 등의 가사가 담겼다.

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최근 양홍원의 불륜설로 논란이 인 가운데, 양홍원의 이 발언에 더욱 관심이 모아진다.

래퍼 양홍원은 지난달 18일 모델 출신 원현주와 열애 8년 만에 결혼식을 올렸다. 최근 유튜브 채널을 통해 2024년 출산한 딸 육아 영상으로 많은 사랑을 받았던 부부였기에 결혼식에서도 큰 축하가 이어졌지만, 결혼 5일 만인 지난 23일 양홍원의 불륜 의혹이 드러나며 파장이 일었다. 폭로자는 양홍원이 과거 다른 여성과 모텔에 동행했다고 주장했고, 소속사 측은 양홍원이 모텔에 간 것은 사실이지만 애정 행위는 없었다고 부인했다. 이후 양홍원과 해당 여성은 폭로자를 각각 공갈, 스토킹처벌법 위반 및 허위 사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 고소했다.

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이후 원현주는 SNS에 게재된 양홍원과 딸 사진을 모두 삭제하고 그의 계정을 언팔로우했다. 양홍원 역시 원현주의 사진을 모두 지운 상태다.

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wjlee@sportschosun.com