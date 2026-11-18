'재혼황후' 포스터. 사진제공=디즈니+

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[스포츠조선 정빛 기자] 디즈니+ 최연우 월트디즈니 컴퍼니 코리아 로컬 콘텐츠 총괄이 '재혼 황후' 글로벌 흥행 이유를 짚었다.

최 총괄은 18일 영등포 콘래드서울에서 열린 '디즈니+ 미디어데이'에서 "'재혼황후' 성공 예상했다면 제가 '운명전쟁' 나갔을 것"이라며 "그래도 드레스는 디즈니"라고 했다.

이날 디즈니+는 한국 진출 5주년을 맞아, 디즈니+ 주요 성과와 향후 콘텐츠 전략 및 기대작 라인업을 공개했다.

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특히 최근 공개 이후 전 세계 시청자들의 뜨거운 관심을 모으는 '재혼 황후'에 대한 얘기가 많이 나왔다. '재혼황후'는 동대제국의 완벽한 황후 '나비에'(신민아)가 도망 노예 '라스타'(이세영)에게 빠진 황제 '소비에슈'(주지훈)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 '하인리'(이종석)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다.

최 총괄은 디즈니+ 역대 로컬 콘텐츠 중 글로벌 최다 시청 1위를 기록한 '재혼 황후'의 성공을 예상했느냐는 질문에 "성공을 예상했다면 '운명전쟁' 직장인 편에 나갈 수 있었을 것"이라고 너스레를 떨었다.

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이어 "사실 과감한 시도였다. 그 베이스는 원작의 인기, 훌륭한 제작진이 만들어낸 영상 등이 있어서 가능했다"며 "로맨스 판타지를 구현하는 게 쉽지는 않았을 거다. 제작진, 배우 모두 마찬가지"라고 말했다.

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그러면서 "그 성공 기인은 찾아보면 로맨스 판타지 원작을 서양풍의 영상으로 보여주는 신선함이 있었던 것 같다"며 "'드레스는 디즈니다'라는 우스갯소리도 했다. 글로벌적으로 많이 사랑해 주셔서 모든 용기를 내주신 분들에게 감사함을 전한다"고 덧붙였다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com