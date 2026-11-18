사진 제공=미스틱엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 정진운이 영화 '눈 내리는 여름, 너에게'를 통해 멜로 연기에 도전한 소감을 전했다.

정진운은 18일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "이번 작품을 통해 멜로 눈을 장착했으니, 또 한 번 멜로 장르에 도전하고 싶다"라고 했다.

25일 개봉하는 '눈 내리는 여름, 너에게'는 몽골 출장길에 우연히 오른 기차에서 3년 전 세상을 떠난 첫사랑을 다시 만난 인호가, 그녀와 서로 다른 시간대에 살고 있다는 사실을 마주하게 되며 펼쳐지는 이야기로, '아빠는 딸', '신의악단'의 김형협 감독이 메가폰을 잡았다. 정진운은 세상을 떠난 첫사랑과 운명 같은 재회를 하는 인호 역을 맡았다.

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정진운은 '눈 내리는 여름, 너에게'를 통해 처음으로 멜로 장르에 도전했다. 그는 "드라마에선 로코 장르를 했는데, 영화에선 처음이다. 촬영장에서 첼멕과 통역사도 없이 절대적으로 영어로만 소통했다. 그런 진심들이 담기면 한컷한컷 모이지 않을까 싶었다"고 전했다.

극 중 인호의 첫사랑 아노를 연기한 첼멕은 몽골 국립극단 출신 배우다. 정진운은 첼멕과의 호흡에 대해 "첼멕이 2001년생이다. 나이 차가 10살인데, 저보다 성숙하다. 촬영이 힘든 날도 있을 텐데 전혀 티를 안내더라. 그 친구가 저를 많이 배려해 줘서 심리적으로 편하게 연기했다"고 고마움을 표했다.

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첼멕이 현장에서 보여준 연기적 에너지에 대해서도 "첼멕은 제가 처음 연기를 시작했을 때랑은 또 다른 세대이지 않나. 첼멕은 대사를 툭툭 치는데, 몰입감이 좋은 배우인 것 같다. 첼멕에게서 젊은 패기가 느껴진다. 그 친구가 국립극단에서 연기를 하고 있어서, 거기서 배워온 에너지가 새롭더라"고 감탄했다.

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'눈 내리는 여름, 너에게' 이후 도전하고 싶은 장르가 있는지 묻자, 정진운은 "멜로 장르를 한 번 더 도전하고 싶다"며 "사실 감독님들이 주시면 뭐든 열심히 할 자신이 있다. 용도 좋은 배우가 되고 싶다. 이번 작품을 찍을 때 감독님이 무전기로 '진운 씨 멜로 눈 장착해 주세요'라고 말씀하셨다. 이왕 멜로 눈을 장착한 거 또 한 번 해보고 싶다"고 답했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com