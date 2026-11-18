사진 제공=미스틱엔터테인먼트

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 정진운이 2AM 멤버들을 향한 각별한 애정을 드러냈다.

정진운은 18일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "멤버들과 지금이 훨씬 좋다. 서로의 활용도가 높다"며 "앞으로도 단체를 위한 단체 활동을 이어나갈 것"이라고 했다.

25일 개봉하는 '눈 내리는 여름, 너에게'는 몽골 출장길에 우연히 오른 기차에서 3년 전 세상을 떠난 첫사랑을 다시 만난 인호가, 그녀와 서로 다른 시간대에 살고 있다는 사실을 마주하게 되며 펼쳐지는 이야기로, '아빠는 딸', '신의악단'의 김형협 감독이 메가폰을 잡았다. 정진운은 세상을 떠난 첫사랑과 운명 같은 재회를 하는 인호 역을 맡았다.

Advertisement

정진운은 오는 12월 2AM 멤버들과 함께 완전체 콘서트를 열고, 팬들과 만날 예정이다. 그는 "저희 임슬옹 대표님이 메이킹을 담당해 주셨고, 콘서트 내용과 관련해선 제가 관여를 많이 하고 있다(웃음). 포스터도 제가 찍은 사진이다. 요즘 AI를 활용한 포스터가 많아서, 그럴 거면 제 사진을 쓰라고 했다"고 말했다.

이어 멤버들과 오랜 우정을 유지하는 비결에 대해 "예전보다 지금이 훨씬 좋다. 서로의 활용도가 높다(웃음). 계속 붙어 있으면 소중함을 모르지 않나"라며 "저희끼리 약속을 한 게, 개인적인 의미를 둔 단체 활동을 하지 않는 거였다. 개인의 이득이 아니라, 단체를 위한 단체 활동을 하려고 했다. 또 팀의 브랜딩을 위해 노력해야 팬 분들도 좋아해 주실 것 같았다. 각자 다른 소속사에 가기 전부터 그런 이야기를 많이 해왔다"고 말했다.

Advertisement

'눈 내리는 여름, 너에게' 개봉을 앞두고 멤버들이 응원을 해줬는지 묻자, 정진운은 "사실 슬옹이 형이나 창민이 형은 음원이니까, 바로 듣고 활발하게 소통할 수 있지 않나. 근데 권이 형의 뮤지컬 초청이나, 제가 시사회에 초대할 땐 스케줄을 맞추기가 어렵더라. 권이 형은 항상 제가 초대하면 시사회에 와주는 편이다. 슬옹이 형이나 창민이 형은 티켓을 구매해서 관람 인증을 해준다"고 고마움을 표했다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com