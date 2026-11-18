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[스포츠조선 이우주 기자] '대탈출' 측이 음주운전을 일으킨 배우 고경표의 출연 분량을 일부 편집했다.

티빙 오리지널 '대탈출:도시괴담'(이하 '대탈출') 측은 18일 '괴담의 세계에 입장하시겠습니까?'라는 제목의 하이라이트 예고 영상을 공개했다.

1분 30초 가량의 영상에서는 도시 곳곳에 숨겨진 다섯 개의 괴담을 파헤치는 멤버들의 모습이 담겼다. 멤버들은 "정신 이상해진다"며 극심한 공포에 두려움을 떨었고, "잡히면 큰일난다"며 무언가에 쫓겼다.

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해당 영상에서 고경표의 개별컷은 사라졌으나, 단체컷에는 고경표가 모습이 곳곳에서 보였다. '대탈출' 멤버들이 공포에 떨며 함께 꼭 붙어있는 장면이 많았기 때문. 개별 장면은 편집했지만 단체 장면까지 모두 삭제하지는 못하면서 이른바 '반쪽 편집'이 이뤄졌다.

이를 본 시청자들은 "이런 민폐도 없다", "출연하지 않은 것처럼 편집하느라 제작진 고생이 많다", "편집해서 흐름 끊길까 봐 걱정" 등의 반응을 보이며 제작진의 노고에 안타까움을 표했다. 특히 고경표의 음주운전으로 끼친 '민폐'에 비난이 더해지기도 했다.

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한편, 고경표는 지난 14일 새벽 3시 30분께 서울 마포구 동교동 인근 도로에서 술을 마신 채 승용차를 몰다 주행 중이던 청소차와 부딪히는 사고를 냈다. 음주 측정 결과 혈중알코올농도는 운전면허 취소 수치인 0.08%를 넘는 수준이었으며, 이 사고로 청소업체 직원 A씨가 경상을 입었다.

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이에 고경표는 "술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못"이라며 "경찰 조사에 성실히 임하겠다. 사고로 생긴 피해를 회복하는 데 필요한 조치를 하고 처분에 따른 모든 책임을 지겠다"며 모든 활동을 중단하겠다고 선언했다.

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이에 오는 12월 2일 공개 예정이던 '대탈출' 측은 고경표의 출연 분량을 축소하는 방향으로 재편집에 나섰다.

wjlee@sportschosun.com