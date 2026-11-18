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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 윤진이가 옷장 가득한 명품 옷에도 한숨을 내쉬었다.

17일 윤진이의 유튜브 채널에서는 '여배우의 옷장엔 뭐가 있을까? 윤진이의 옷장 대공개!'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 윤진이는 자신의 옷장을 공개했다. 윤진이는 "사람들이 집에 놀러 오면 배우치고 생각보다 옷이 없다고 한다. 저는 진짜 자주 입는 것들만 놓고 많이 물려주기도 한다"며 "원래 포멀하고 클래식한 옷을 좋아했는데 요즘은 캐주얼한 옷을 많이 입는다"고 밝혔다.

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자신의 '문신템'이라며 고가의 패딩들을 소개한 윤진이. 윤진이는 "겨울에 없으면 안 되는 아이템이다. 저는 이제 무거운 옷은 다 버렸다. 이제는 경량 아니면 안 입는 거 같은 느낌"이라고 밝혔다.

명품 코트들도 소개했다. 윤진이는 "여성스러운 코트를 자주 입었다. 갑자기 눈물이 날 거 같다. 지금은 안 입는다. 이거 입고 어디 가냐"고 토로했다.

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옷방엔 반짝이 옷들도 가득했다. 화려한 반짝이 재킷을 입고 나온 윤진이는 "드라마에서도 한번 입었는데 너무 어디 가는 느낌이다. 연애할 때도 입었다. 가을 분위기 내서 이런 화려한 걸 보여주고 싶었다"고 밝혔다. 달라진 윤진이의 스타일에 남편은 눈을 떼지 못했고 제작진도 "걸그룹 같다"며 감탄했다.

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wjlee@sportschosun.com