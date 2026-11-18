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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아이브 장원영이 '디즈니 공주'로 거듭났다.

장원영은 '디즈니 크리스마스 매직'에 명예 게스트로 특별 초청돼 17일 홍콩 디즈니랜드에서 열린 '디즈니 크리스마스' 행사에 참석했다.

레드 컬러 미니 드레스에 진주 액세서리를 매치, 크리스마스판 '디즈니 공주'로 변신한 장원영은 크리스마스 분위기로 꾸며진 '겨울왕국' 테마 공간에 방문했다. 장원영은 애니메이션 주인공인 올라프 안나 엘사와 기념 사진을 촬영하고, 밝은 미소로 팬들에게 인사하며 긍정 에너지를 전했다.

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이어 디즈니랜드 메인 스트리트 U.S.A에서 진행된 '홀리데이 위시 컴트루' 트리 점등식에 참여, 홍콩 디즈니랜드 최초로 캐릭터 구피와 함께 크리스마스트리 앞에서 소원을 비는 특별한 순간을 연출하기도 했다.

장원영은 "마치 영화 속에 들어온 것처럼 마법 같은 순간이었다. 크리스마스에는 모든 분들이 사랑하는 사람들과 함께 즐거운 시간을 보내길 바란다"고 전했다.

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장원영이 속한 아이브는 10월 발매한 미니 앨범 '룩스 캔 킬' 활동을 성공적으로 마무리했다. 이들은 '2026 멜론 뮤직 어워즈'에서 대상인 '올해의 베스트송'을 비롯해 5관왕을 차지하며 신드롬을 이어가고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com