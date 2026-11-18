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[스포츠조선 백지은 기자] 배우 신은정이 핵심 키플레이어로의 존재감을 발산했다.

14일과 15일 방송된 JTBC 토일극 '파이널 테이블'에서는 백현주(차지연)가 화제성을 노리고 강행한 각본 없는 생방송 경연 도중 강한(안효섭)의 출생 비밀이 수면 위로 드러나는 모습이 그려졌다. 방송을 지켜보던 평연그룹 회장 문해선(장영남)은 강한이 강산의 아들이라는 것을 인정하자, 자신의 친아들이라는 걸 깨닫고 충격에 휩싸였다.

모자의 비극적 진실이 드러나며 무형문화재이자 전통 장류 명인 윤정숙(신은정)의 서사가 극의 핵심 연결고리로 떠올랐다.

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윤정숙은 냉철한 문해선이 유일하게 마음을 터놓을 수 있는 오랜 절친이다. 그는 어린 시절 강한이 문해선의 눈을 피해 강산을 찾아갈 수 있도록 몰래 도왔던 비밀의 조력자이기도 했다. 항상 냉정한 카리스마를 뿜어내며 '더 테이블 : K 셰프 2026' 경연장의 무게 중심을 잡던 그가 사실은 복잡한 인연의 중심에 있던 인물이었던 것이다. 생방송 폭로로 충격을 받은 문해선과 위기에 처한 강한 사이에서 유일하게 진실을 알고 있는 윤정숙이 어떤 선택을 할지 이목이 집중된 순간이었다.

특히 신은정은 단단한 눈빛과 정제된 감정 연기로 오랜 친구의 비밀과 젊은 셰프의 아픔을 모두 품은 윤정숙의 내면을 입체적으로 그려내며 몰입도를 높였다.

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'파이널 테이블'은 매주 토요일 오후 10시 40분, 일요일 오후 10시 30분에 방송되며 디즈니+와 아마존 프라임 비디오를 통해서도 만날 수 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com