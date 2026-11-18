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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 소녀시대 태연이 쓸쓸한 가을 밤을 물들인다.

태연은 30일 정규 4집 '언스페셜'을 발매한다. 수록곡 '투스에이크'는 따뜻하고 풍성한 질감의 악기 사운드를 쌓아올려 깊은 여운을 남기는 R&B곡이다. 고통스럽지만 그 아픔마저 익숙해져 이별을 미루고 계속해서 상처받는 아이러니를 치통에 빗대어 표현한 가사가 인상 적이다.

또 다른 수록곡 '패러슈트'는 어쿠스틱 기타를 중심으로 감성적인 현악기와 풍성한 건반, 소울풀한 드럼이 어우러진 미디움 템포 R&B 곡이다. 모든 것을 내어준 사랑의 끝에서 더이상 자신을 잃지 않고자 고한 이별을 낙하산에 빗대 표현했다.

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'치어스'는 힘 있는 드럼과 경쾌한 기타 스트럼, 중독성 있는 포스트 코러스가 여운을 남기는 얼터너티브 R&B 곡이다. 오지 않았거나 가질 수 없는 가능성을 안타까워하기보다 서로 함께하는 현재를 축복하며 온전히 음미하자고 말하는 연인의 이야기를 다뤘다.

태연은 2015년 첫 번째 미니 앨범 '아이'로 솔로 데뷔, 독자적인 음악 세계를 구축하며 '믿듣탱(믿고 듣는 태연)' 신화를 시작했다. 그는 정통 발라드 '만약에' '들리나요', 재즈 풍의 '11:11', 얼터너티브 팝 '사계', 누디스코 '아이엔비유', R&B '투 엑스' 등 폭넓은 장르를 소화하며 한계 없는 음악적 스펙트럼을 입증했다. 특히 그가 발표한 모든 곡은 주요 음원차트 1위를 석권했고, 한국 여자 솔로 가수 최초 단일 앨범 누적 판매량 30만장 돌파, KSPO DOME 단독 콘서트 전석 매진, 아시아 투어 성료 등 솔로 아티스트로서 유례 없는 기록을 이어갔다.

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이번에는 솔로 데뷔 11주년을 맞아 한층 깊어진 감정선을 내세운 만큼, 태연이 어떤 새로운 음악을 들려줄지 리스너들의 기대가 높아지고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com