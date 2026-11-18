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[스포츠조선 조민정 기자] MBC를 떠난 임현주 전 아나운서가 육아휴직 후 퇴사 논란으로 시끄러웠던 하루를 돌아보며 복잡한 심경을 전했다.

임현주는 18일 자신의 SNS에 "자유인 1일 차부터 제법 소란스러운 신고식을 치렀습니다. 지난 시간 배운 마음을 꺼낼 때입니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

이어 "내가 할 수 있는 일과 컨트롤할 수 없는 일을 구분하기. 가고자 하는 길을 재미나게 가기. 곁에 있는 이들에게 귀 기울이기"라며 "현실의 사랑은 훨씬 다정하고 깊으니까요"라고 덧붙였다. 퇴사 직후 불거진 논란에도 자신의 삶에 집중하겠다는 의지를 드러낸 것으로 보인다.

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사진 속 임현주는 하늘색 셔츠와 베이지색 바지를 입고 거울 앞에서 셀카를 촬영했다. 단정한 옷차림에 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 미소를 짓고 있다. 또 다른 사진에는 붉은 차 한 잔과 책상 위 글귀, 한국어 서적이 빼곡하게 진열된 런던 서점의 풍경이 담겼다.

임현주는 앞서 지난 17일에도 "자유인 1일 차"라며 퇴사 후 첫 일상을 공개했다. 그는 "일상은 제 속도대로 흘러간다"며 아이들을 등원시키고 어머니를 모시고 병원에 다녀온 뒤 카페에서 좋아하는 작가의 글을 읽었다고 전했다.

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논란 속 남편 다니엘 튜더에게 받은 위로도 공개했다. 당시 런던에 머물고 있던 다니엘은 아내의 이야기를 듣고 "There's no such thing as bad publicity"(나쁜 홍보란 없다)라는 농담을 건넸다.

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임현주는 "물론 웃자고 하는 소리다. 위로에도 여러 방식이 있다"며 "나를 잘 아는 사람만이 건넬 수 있는 웃픈 농담 같은 것"이라고 남편의 반응을 설명했다. 이어 "나는 이런 다니엘이 좋다"며 애정을 드러냈다.

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앞서 임현주는 지난 16일 13년 8개월간 몸담았던 MBC 퇴사 소식을 발표했다. 2013년 공채 아나운서로 입사한 그는 오랜 고민 끝에 회사 밖에서 새로운 가능성을 찾아보겠다고 밝혔다.

하지만 퇴사 발표 직후 육아휴직 사용을 둘러싼 논란이 불거졌다. 일부 온라인에서는 임현주가 두 차례에 걸쳐 1년 9개월간 육아휴직을 사용한 뒤 복귀하지 않고 퇴사했다는 주장이 제기됐다. 육아휴직을 개인의 정당한 권리로 봐야 한다는 반응과 직장 동료들의 업무 부담을 고려해야 한다는 의견도 엇갈렸다.

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이에 임현주는 17일 직접 입장문을 내고 잘못 알려진 사실을 바로잡았다. 임현주는 "두 번의 출산 모두 만삭까지 생방송을 이어갔고 각각 약 3개월의 출산휴가를 사용한 뒤 기존에 진행하던 방송에 바로 복귀했다"고 설명했다. "육아휴직은 올해 1월 처음 사용했고 약 10개월간 휴직했다"며 "'두 번의 육아휴직', '1년 9개월의 육아휴직'은 사실이 아니다"라고 반박했다. 또 당초 예정된 육아휴직 기간이 남아 있었지만 먼저 휴직을 마무리하고 퇴사를 결정했다면서 "그동안 제 자리에서 최선을 다해 일해왔다. 사실관계만큼은 정확하게 전달되기를 바란다"고 강조했다.

한편 임현주는 2023년 영국 출신 작가 다니엘 튜더와 결혼해 두 딸을 두고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com