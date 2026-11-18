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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 빅뱅 지드래곤이 여전한 의리를 드러냈다.

지드래곤은 17일 홍콩 카이탁 스타디움에서 열린 빅뱅 데뷔 20주년 월드투어 '엑스엑스 : 코스모스' 공연 도중 YG엔터테인먼트(이하 YG) 양현석을 언급했다.

그는 "나는 대디일 뿐이지만 그는 빅뱅의 대부다. 큰 그림을 그리는 사람이다. YG에 큰 박수를 보낸다"고 고마움을 전했다.

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지드래곤은 만 13세였던 2001년 '대한민국 힙합 플렉스' 앨범에 최연소 래퍼를 참여한 것을 계기로 양현석의 눈에 띄어 YG에 합류했다. 그는 2006년 8월 빅뱅 데뷔 전까지 약 6년간 1호 힙합 연습생으로 트레이닝을 받았다. 이때 지드래곤은 양현석으로부터 '매주 한곡씩 곡을 써오라'는 과제를 받으며 프로듀싱 실력을 다졌다. 이 경험은 향후 빅뱅의 음악적 성취를 이룩하는데 있어 중요한 밑거름이 되어줬다.

양현석은 지드래곤과 태양을 중심으로 빅뱅을 만들었고, 지드래곤에게 프로듀싱 작사 작곡 권한을 쥐어주며 양산형 아이돌이 아닌, 실력파 프로듀싱 그룹으로서 빅뱅이 자리잡을 수 있도록 했다. 이후 약 20여년간 지드래곤과 양현석은 YG의 음악적 컬러와 브랜드 정체성을 함께 구축하는 핵심 파트너로 동고동락했다.

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비록 2023년 지드래곤이 YG와의 전속계약이 종료되며 갤럭시코퍼레이션으로 적을 옮겼지만, 인연은 계속됐다. 양현석은 결별 후에도 지드래곤의 활동을 위해 관련 상표권을 별도의 대가 없이 양도했고 지드래곤 역시 YG 소속 걸그룹 베이비몬스터 정규 1집 타이틀곡 '드립'을 선사하며 힘을 보탰다.

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이처럼 서류상의 관계가 종료된 이후에도 인간적으로 아름다운 동행을 이어가고 있는 두 사람의 모습은 각박한 연예계에 깊은 울림을 안기고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com