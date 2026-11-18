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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 레인보우 출신 배우 고우리가 출산 한 달여 만에 아들의 '등센서' 때문에 앉지도 못하는 현실 육아 근황을 공개했다.

고우리는 18일 자신의 SNS에 "등센서 발달 완료. 일어나라 애미야..ㅋㅋ 100일의 기적을 향해 가는 중"이라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 고우리가 줄무늬 잠옷에 편안한 슬리퍼 차림으로 아들을 품에 안고 있는 모습이 담겼다. 거실 소파 앞에서 조심스럽게 앉으려던 고우리는 아기의 반응에 다시 몸을 일으켰다. 아들을 안은 채 서서 달래는 고우리의 모습에서 초보 엄마의 고된 육아 일상이 고스란히 전해졌다. 잠시도 편히 앉지 못하는 상황에 고우리는 '등센서 발달 완료'라는 재치 있는 표현으로 고충을 털어놨다.

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앞서 고우리는 지난 10월 6일 첫아들을 출산했다. 이튿날 SNS를 통해 "복덩이 아주 우렁차게 잘 태어났어요. 응원해 주신 모두 복 받으세요"라며 득남 소식을 알렸다.

출산 일주일 뒤에는 아들의 모습을 처음 공개하며 "우리 준이는 아빠를 많이 닮은 것 같다. 휴 다행"이라고 애정을 드러내기도 했다.

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한편 고우리는 지난 2022년 5세 연상의 사업가와 결혼했다. 결혼 4년 만에 첫아들을 품에 안은 그는 SNS를 통해 출산과 육아 일상을 꾸준히 공유하고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com