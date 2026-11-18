Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 불륜의혹을 부인한 래퍼 양홍원이 다시 한번 심경을 고백했다.

양홍원은 17일 자신의 계정에 "가족 잃은 기분 아무도 모를 거야. 파이널리 아이 갓 에덴메이트+"라며 자신의 신곡을 홍보했다.

'에덴메이트+'는 사생활 논란 후 찾아온 지독한 고립감에 몸부림쳤던 과거의 굴레에서 벗어나 성공을 향해 가겠다는 의지를 담은 트랩 기반의 곡이다. '이제 혼자서 가야돼' '미인 셋 실수 넷. 인연들 그냥 버려야지' '상대가 뭐라든 신경 안써. 난 여전히 잘 나가고 빛나. 명품녀가 나와 같이 취하고 싶어해(Fxch the other side still shine Designer girl wanna get high' 라는 등 자전적인 가사가 눈에 띈다.

Advertisement

그러나 양홍원의 심경 고백에도 반응은 싸늘하다. 네티즌들은 '자업자득'이라며 차디찬 시선을 보냈다. 네티즌들은 '본인이 모텔 가서 그런 거 아니었냐. 그럼 버려진 게 아니고 버린 거 아니냐' '본인 귀책인데 누구를 탓하냐' '더 충격을 받은 건 여자 쪽' '누가 칼로 협박했나' '같이 가도 되는 사람과 가서는 안되는 사람이 있는데 굳이 남이 의심할 상대와 의심할 장소에 갔다'라는 등의 지적을 했다.

양홍원은 10월 18일 모델 원현주와 결혼식을 올렸다. 두 사람은 2023년 혼인신고를 마치고 2024년 딸 루아를 얻었다.

Advertisement

그러나 결혼식 닷새 만에 불륜 의혹이 불거졌다. 양홍원이 다른 여성과 모텔에 동행했다는 폭로가 나온 것. 양홍원 측은 해당 여성과 모텔에 함께 간 것은 사실이지만 객실 내 애정 행위는 없었다며 폭로자를 상대로 법적 대응을 하겠다고 선포했다.

Advertisement

이에 폭로자는 급전이 필요해 양홍원에게 30만원을 빌리려다 거절당한 것에 앙심을 품고 폭로글을 올린 것으로, 양홍원과 해당 여성이 함께 모텔에 들어가는 것을 보긴 했지만 두 사람이 불륜 관계인지는 알지 못한다고 사과했다.

Advertisement

하지만 양홍원과 원현주는 서로의 계정을 언팔로우 했다. 또 결혼식 관련 게시물도 모두 삭제했다. 또 논란 후 SNS 활동을 중단했던 원현주는 최근 다시 계정을 오픈했는데, 양홍원 관련 게시물을 모두 지우고 자신의 사진 세 장 만을 피드에 남겼다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com