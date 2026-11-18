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[스포츠조선 정안지 기자]배우 고경표가 음주운전 사고를 낸 당일, 음주운전으로 벌금형을 받은 연예인의 방송 출연을 제한하도록 법을 개정해야 한다는 청원이 국회에 올라온 사실이 뒤늦게 알려졌다.

청원인 A 씨는 지난 14일 국회 전자청원 사이트에 음주운전으로 금고 이상의 형을 받거나 일정 기준 이상의 벌금형을 받은 연예인의 방송 출연을 제한하는 내용의 방송법 개정을 요구하는 청원서를 제출했다.

A 씨는 "음주운전으로 처벌받은 연예인의 모든 방송 매체 출연을 일정 기간 또는 영구적으로 제한할 수 있는 법적 근거를 마련해야 한다"고 주장했다.

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이어 "막대한 영향력과 고수익을 누리는 연예인들은 음주운전으로 물의를 일으킨 후에도 짧은 자숙 기간만 거치면 아무 일 없었다는 듯 방송에 복귀해 대중 앞에 서고 있다"라면서 "대중의 인기를 기반으로 활동하며 특히 청소년들에게 큰 영향을 미치는 연예인이 중대 범죄인 음주운전을 저지르고도 버젓이 방송에 출연하는 것은, 사회 전반에 '음주운전은 잠깐 쉬면 용서받는 가벼운 실수'라는 잘못된 인식을 심어줄 위험이 크다"고 지적했다.

공교롭게도 청원서가 제출된 당일 고경표의 음주운전 사고 소식이 전해지면서 해당 청원에도 관심이 쏠렸다.

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고경표는 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 자신의 승용차를 운전하던 중 도로를 주행하던 청소차와 충돌했다. 현장에 출동한 경찰의 음주 측정 결과 혈중알코올농도는 운전면허 취소 수준인 0.08% 이상으로 확인됐다.

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고경표의 음주운전 사고는 방송가에도 즉각적인 파장을 일으켰다.

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사고 소식이 알려진 당일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?' 측은 본방송을 앞두고 긴급 편집을 진행했으며, 이튿날 방송된 tvN '식스센스: B사이드' 역시 고경표의 단독 장면과 개인 발언을 상당 부분 삭제했다. 또한 18일 tvN '보검 매직컬2' 측 또한 "시청 흐름을 해치지 않는 선에서 시청자 여러분의 불편을 최소화할 수 있도록 제작진 모두 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.

anjee85@sportschosun.com