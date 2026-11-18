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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 키키가 '젠지미'로 패션계도 접수했다.

키키는 슈퍼 엘르 차이나 11월호 커버 및 화보 모델로 발탁됐다.

키키는 '하우스 파티'를 테마로 다섯 가지 개성을 지닌 소녀들로 등장해 시선을 사로잡았다. 식탁에 둘러앉아 여유를 즐기고, 헤어 드라이어로 머리카락을 흩날리고, 캐비닛 안에 들어가 카메라를 응시하는 등 유하고 재치있는 멤버들의 모습은 집이라는 익숙한 공간마저 특별하게 만들었다.

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이와 함께 공개된 영상에서는 장난기 섞인 표정으로 수화기를 들거나 욕조에서 음악을 듣는 등 각자의 공간에서 자유롭게 상상의 나래를 펼치는 키키의 모습이 담겨 눈길을 끌었다.

키키는 각종 국내 음악 시상식에서 대상을 휩쓸며 화려한 커리어를 쓰고 있다. 특히 중국에서의 인기가 뜨겁다. 이들은 8월 발매한 미니 3집 '와이키키' 타이틀곡 '팝 오프 팝 오프'로 중국 QQ뮤직 신곡 차트와 인기곡 차트, 급상승 차트에 이름을 올렸다. 쿠워뮤직 신곡 차트와 한국어 차트, 애플 뮤직 중국 톱100 차트 등 주요 차트는 물론 쿠거우 뮤직 한국 차트 1위까지 휩쓸었다. 이에 힘입어 키키는 QQ뮤직 2026년 3분기 피크 차트 톱10 아티스트를 수상했고, 왕이뮤직이 발표한 3분기 공식 음원차트에서 '가장 인기 있는 한국어 앨범'에 선정됐다.

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또 10월 마카오에서 열린 'NBA 차이나 4ㅔ임즈 2026' 하프타임 공연과 팬 페스티벌 'NBA 하우스 마카오 2026'에 추청되는 등 '젠지미'로 현지 팬들을 사로잡고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com