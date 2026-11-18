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[스포츠조선 김준석 기자] 학교 폭력(학폭) 의혹을 전면 부인하며 법적 대응까지 시사했던 배우 차예련을 향해 이번에는 과거 매장 응대 경험을 내세운 폭로성 댓글이 이어지면서 온라인이 또다시 들끓고 있다.

차예련의 개인 SNS 게시물 댓글란에는 이틀 전인 지난 16일, 과거 백화점 명품관 직원으로 일했다고 주장한 누리꾼 A씨가 남긴 폭로성 글이 올라와 누리꾼들의 시선을 붙잡고 있다.

A씨는 재직 시절 차예련을 직접 응대했던 일화를 언급하며 "성격이 장난 아니다. 온갖 연예인을 다 만나봤지만 가장 기억에 남는다. 언젠간 터질 줄 알았다"라고 적었다.

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여기에 또 다른 누리꾼 B씨 역시 평소 차예련과 관련한 부정적인 이야기를 많이 접했다는 취지로 거들며 피해자를 향한 사과를 촉구하는 댓글을 남겼다.

해당 댓글 작성자들의 실제 신원이나 주장 내용의 사실 여부는 전혀 확인되지 않은 상태다.

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그럼에도 논란이 좀처럼 가라앉지 않으면서 차예련의 SNS 계정에는 과거 행실과 태도를 지적하는 비판 여론이 꼬리를 물고 있다.

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차예련을 둘러싼 구설은 지난달 29일 한 온라인 커뮤니티에서 시작됐다.

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당시 작성자는 서울 중계중학교 출신의 1985년생 여배우에게 학창 시절 학폭 피해를 입었다고 폭로했고, 게시글 속 단서들을 토대로 차예련이 당사자로 지목됐다.

파장이 일자 소속사 HB엔터테인먼트는 곧바로 "사실무근"이라며 의혹을 일축했다. 그러나 온라인상에서 추가 주장들이 계속해서 제기되자 소속사는 다시 공식 입장을 내고 "익명으로 제기된 확인되지 않은 주장과 추측이 반복적으로 퍼지고, 배우의 가족에게까지 비난이 향하는 현 상황을 매우 무겁게 받아들이고 있다"라며 허위사실 유포 및 인신공격에 대한 법률적 조치를 예고했다.

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소속사의 강경 대응 시사에도 후폭풍은 계속되는 모양새다.

앞서 차예련이 진행 중이던 김치찜과 앞치마 공동구매 일정까지 이번 논란의 여파로 무산된 것 아니냐는 입방아에 오른 데 이어, 이틀 전 남겨진 명품관 직원 주장 댓글까지 뒤늦게 확산하면서 차예련을 향한 대중의 싸늘한 시선이 쉽게 사그라지지 않고 있다.

narusi@sportschosun.com