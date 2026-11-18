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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아이덴티티 박경률 측이 사생활 의혹을 전면 부인했다.

소속사 모드하우스는 17일 "최근 온라인상에서 유포되고 있는 박경률 관련 내용을 검토한 결과 법률적 도의적으로 문제가 되는 사항이 없음을 확인했다"고 밝혔다.

7월 데뷔 티저 공개 이후 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 박경률에 대한 폭로글이 일파만파 퍼져갔다. 익명의 네티즌들은 박경률이 미성년자 시절 이른바 '일진 무리'와 어울리며 음주와 흡연을 일삼고 유흥업소에 출입했다며 지인들과 함께 찍은 과거사진과 메신저 캡처본 일부를 공개했다. 또 양다리를 비롯해 다수의 이성과 부적절한 만남을 가지고, 상대에게 무례한 언행을 했다는 증언도 나왔다.

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이에 소속사 측은 "관련 게시물과 유포 현황을 지속적으로 모니터링 하고 있다. 확인되지 않은 소문과 추측성 정보의 무분별한 게시 및 확산을 중단해 주시기 바란다. 언제나 사랑과 응원을 보내주시는 팬 여러분께 진심으로 감사 드린다. 앞으로도 소속 아티스트의 명예와 권익을 보호하기 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

아이덴티티는 2025년 8월 11일 데뷔한 모드하우스 소속 24인조 다국적 보이그룹이다. 당시 첫 번째 유닛 유네버멧이 데뷔했고, 올해 1월 두 번째 유닛 예스위아가 합류했다. 7월에는 세번째 유닛 이츠낫오버가 론칭됐다. 이후 지난달 19일부터 5일까지 팬 참여형 투표 그래비티를 진행, 9명의 후보 중 4명을 최종 멤버로 발탁해 24인조를 완성했다. 박경률은 윤선재 구도형 김지후와 함께 선발됐다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com