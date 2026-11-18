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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 박슬기가 셋째의 성별을 깜짝 공개했다.

박슬기는 18일 자신의 계정에 셋째 젠더리빌 영상을 올렸다. 그는 "딸 둘 다음이라 가장 궁금해 하셨던 젠더리빌"이라며 영상을 바로 공개했다.

영상에는 박슬기가 자신의 어머니에게 셋째의 성별을 알리는 장면이 담겼다. 아들을 상징하는 파란색 종이가 흩날리자 어머니는 "웬일이니. 슬기도 아들을 가질 수 있구나"라며 기뻐했다.

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공교롭게도 박슬기의 어머니 역시 딸 둘, 아들 하나를 낳아 기른 것으로 알려졌다. 어머니는 "신통방통이다. 축하해"라며 딸에게 진심 어린 축하를 건넸다.

1986년생으로 올해 마흔인 박슬기는 2016년 비연예인과 결혼해 2020년과 2024년 두 딸을 품에 안았다. 앞서 15일에는 "Welcome to the family, our last piece"라는 글로 셋째 임신을 깜짝 발표해 많은 축하를 받았다.

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셋째 태명은 '감탄'이다. 벌써 임신 7개월이라고 밝힌 박슬기가 딸 둘에 아들 하나, '황금 라인업'을 완성할지 관심이 쏠린다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com