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[스포츠조선 김수현기자] 개그우먼 박세미가 '변우석 닮은꼴'로 화제를 모았던 남편의 탈모 진행 상황과 시댁의 가족력까지 거침없이 폭로했다.

지난 17일 유튜브 채널 '안녕하세미'에는 '서울 30평 아파트 신혼집 다 공개합니다 (ft.남편)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 박세미는 남편이 직접 카메라를 잡은 가운데 서울 소재 30평대 반전세 신혼집 구석구석을 가감 없이 소개했다. 꾸밈없는 현실 살림을 공개하던 중 주방 선반에서 남편의 탈모약을 발견하면서 폭로전이 시작됐다.

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남편이 "탈모약을 안 먹은 지 지금 꽤 됐다"며 다급하게 해명하자, 박세미는 "남편 머리에 탈모 징조가 보였다"며 거침없는 팩트 폭격을 날렸다.

이어 시댁이 걱정됐는지 카메라를 향해 "시아버님이 이 영상을 보실지 모르겠는데, 시아버님이 빛이 나신다"고 시댁의 탈모 가족력을 거침없이 폭로해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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박세미는 "할아버지는 어떠냐 물어봤더니 할아버지도 훤하시다더라. 그러면 대를 걸러도 이건 당첨인 거 아니냐"라며 뼈 때리는 농담을 건넸다.

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이에 남편은 "의사 선생님들 말씀을 들어보면 탈모 유전은 외할아버지 쪽을 따라간다고 하더라"며 다급히 수습에 나섰다.

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다행히 남편의 외할아버지는 돌아가시기 전까지 머리숱이 빽빽했다는 설명에 안도감을 내비친 박세미는 "남편이 탈모약을 1년 정도 처방받아 먹었다. 머리숱이 정말 많아졌었다"며 "조금이라도 탈모 징조가 시작됐다 싶으신 분들은 빨리 도전하시라"고 경험에서 우러나온 현실적인 조언을 건네 훈훈함과 웃음을 동시에 안겼다.

한편 박세미는 플로리스트 김준연과 지난달 18일 결혼식을 올렸다. 박세미보다 한 살 연하인 남편 김준연은 배우 변우석을 닮은 훈훈한 외모로 큰 화제를 모았으며, 두 사람은 PT 트레이너의 소개로 만나 약 2년간의 교제 끝에 부부의 연을 맺었다.