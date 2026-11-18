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국내 최대 게임 전시회인 지스타가 새로운 도약을 시도한다. 단순히 신작 게임을 전시하고 시연하는 기존 방식에서 벗어나 글로벌 게임산업의 변화와 콘텐츠 생태계의 확장을 담아내는 종합 문화 플랫폼으로 진화한다.

AI와 웹툰, 모빌리티 등 이종 산업과의 협업을 확대하는 한편, 글로벌 대형 개발사들의 참여와 인디게임 전시 강화, 국제 컨퍼런스의 전문성 제고 등을 통해 전시회의 외연을 넓힌다. 게임을 중심으로 다양한 산업과 문화 콘텐츠가 교차하는 새로운 형태의 게임 축제를 지향하는 것이다.

올해로 22회를 맞는 국제 게임전시회 '지스타 2026'이 19일 개막, 22일까지 나흘간 부산 벡스코(BEXCO)에서 열린다. 한국게임산업협회가 주최하고 지스타조직위원회와 부산정보산업진흥원이 공동 주관하는 이번 행사는 'Expand your Horizons'를 슬로건으로 내걸었다.

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올해는 41개국 1237개사, 3445부스(집계 중) 규모로 개최된다. 특히 조직위원회가 직접 기획하는 인하우스 콘텐츠를 대폭 강화한 것이 특징이다. 참가 기업의 신작 라인업에 따라 전시회의 분위기와 콘텐츠가 좌우되는 기존 구조에서 벗어나, G-CON과 인디 쇼케이스, 글로벌 게임 쇼케이스 등 자체 프로그램을 통해 지스타만의 경쟁력을 확보하겠다는 전략이다.

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게임을 넘어 AI·웹툰·모빌리티까지… 산업 융합의 무대

올해 지스타에서 가장 눈에 띄는 변화는 게임산업과 다른 콘텐츠·기술 산업의 접점 확대다.

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메인스폰서로 참여하는 AI 스토리 창작 플랫폼 '크랙(Crack)'은 AI 기술과 스토리텔링을 결합한 다양한 프로그램을 선보인다. 뤼튼테크놀로지스가 운영하는 크랙은 지스타와 G-CON 2026 후원은 물론 인기 밴드 QWER의 미니 콘서트 등 현장 프로그램도 지원한다.

메인 키비주얼 역시 게임업계 밖으로 시선을 넓혔다. 네이버웹툰 인기작 '유미의 세포들'을 그린 이동건 작가와 협업해 제작했으며, 캐릭터를 전시장 외벽과 공식 굿즈, 현장 배너 등에 활용한다. 게임 이용자뿐 아니라 웹툰과 대중문화에 관심이 있는 관람객까지 끌어들이겠다는 의도다.

온라인 플랫폼과의 협업도 강화된다. 3년 만에 공식 미디어 파트너로 선정된 네이버의 스트리밍 플랫폼 치지직(CHZZK)은 개막 전야 온라인 쇼케이스 '지스타 프리미어'와 '지스타 TV'의 모든 프로그램을 단독 송출한다. 현장에는 '치지직 스테이지'를 운영하고 인플루언서 패스도 지원해 온라인과 오프라인을 연결한다.

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글로벌 PC 게임 유통 플랫폼 스팀(Steam)과의 협업도 주목된다. 행사 기간 별도의 지스타 특별 페이지를 운영해 주요 참가사들의 신작 정보와 특별 할인전을 소개한다. 부산을 직접 찾지 못하는 해외 게이머들도 온라인을 통해 지스타에 참여할 수 있도록 접점을 확대하는 것이다.

글로벌 대작부터 인디게임까지… 전시 콘텐츠의 다변화

BTC관은 벡스코 제1전시장 전관과 제2전시장 1층에 마련된다.

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제1전시장에는 메인스폰서 크랙을 비롯해 크래프톤, 호요버스, 구글플레이, 웹젠, 팀42 등 국내외 주요 기업들이 100부스 이상의 대형 전시 공간을 운영한다. 센추리게임즈와 조커스튜디오, 몬스터 에너지 등도 참여해 신작 시연과 현장 이벤트를 진행한다.

특히 제2전시장 1층에 처음 조성되는 '지스타 글로벌 게임 쇼케이스'는 올해 전시회의 주요 볼거리 가운데 하나다. 인텔과 플레이스테이션이 함께하는 이 공간에는 세가, 코에이 테크모 게임스, 캡콤, 넷이즈게임즈, CD 프로젝트 레드 등 글로벌 개발사들이 참여한다.

세가는 '토탈워: 워해머 40,000'과 '크레이지 택시: 월드 투어', 'Football Manager 2027' 등을 선보이며, 코에이 테크모는 '와룡 2: 윙스 오브 엠버'와 '인왕 3' 등을 출품한다. 캡콤의 '몬스터 헌터 와일즈 어센던스', '록맨: 듀얼 오버라이드', '프래그마타'도 관람객을 만난다. 넷이즈게임즈는 '원스 휴먼'과 '연운', CD 프로젝트 레드는 '더 위쳐 3'와 '사이버펑크 2077'을 선보인다.

국내외 대형 개발사들의 참여를 통해 글로벌 게임 시장의 흐름을 한자리에서 살펴볼 수 있다는 점에서 의미가 있다. 특히 콘솔 중심의 해외 개발사 라인업을 강화한 것은 모바일게임 위주였던 국내 게임 전시회의 전통적인 색깔을 넓히는 시도이기도 하다.

게임과 모빌리티의 만남도 마련된다. 현대자동차 특별 부스와 '2026 현대 N 버추얼컵 그랜드 파이널'이 열리며, 한국콘텐츠진흥원의 '2026 게임문화축제'도 함께 진행된다.

인디게임 전시 역시 한층 확대된다. 조직위의 대표 자체 콘텐츠인 '지스타 인디 쇼케이스 2.0: Galaxy'는 제2전시장 1층에 250부스 규모로 조성된다. 28개국 108개 개발사가 참여하며 디볼버 디지털, 유니티, 유럽게임개발자연합(EGDF), 폴란드 문화원, 스팀덱 등 글로벌 파트너들도 함께한다.

올해 처음으로 AI 기반 게임 개발 경진대회인 'Unity AI Game Jam'을 진행하고, 현업 개발자들의 경험을 공유하는 '인디 릴레이 톡'도 운영한다. 디스코드 후원으로 지스타 인디 어워즈 시상식도 열린다.

대형 게임사 중심의 전시에서 벗어나 글로벌 인디 개발사와 신생 스튜디오까지 아우르는 생태계를 구축하려는 시도다. 특히 AI를 활용한 게임 개발 프로그램을 도입한 것은 개발 환경의 변화까지 전시 콘텐츠에 반영했다는 점에서 눈길을 끈다.

G-CON 2026, 게임 서사의 확장… 영화·웹툰·애니메이션과 만나다

지스타의 국제 게임 컨퍼런스 G-CON 2026도 콘텐츠의 깊이를 더한다.

지난해 '내러티브'를 주제로 주목받았던 G-CON은 올해 게임의 서사를 이야기와 대사에 한정하지 않고 세계관과 캐릭터, 아트와 음악, 게임 시스템, 이용자의 선택까지 확장한다. AI가 콘텐츠 제작 과정에 빠르게 침투하는 상황에서 게임의 본질적인 경쟁력인 창작과 서사의 가치를 집중적으로 조명하겠다는 취지다.

올해는 총 14개 세션에 게임 개발자뿐 아니라 영화감독, 웹툰 작가, 애니메이터, 심리학자 등 다양한 분야의 창작자들이 참여한다. 강연 이후 연사와 관람객이 직접 대화하는 소규모 프로그램 '살롱 드 지(Salon de G)'도 처음 마련된다.

첫날에는 '더 위쳐' 시리즈의 마르친 블라하 스토리 디렉터와 필립 웨버 내러티브 디렉터가 게임 속 퀘스트와 캐릭터, 이용자 선택을 통한 서사 설계 과정을 소개한다. 시프트업의 김형태 대표와 '바이오 하자드' 시리즈로 유명한 미카미 신지 대표의 대담도 예정돼 있다.

영화와 게임의 창작 방식을 비교하는 자리도 마련된다. '왕과 사는 남자'의 장항준 감독과 '극한직업'의 이병헌 감독은 AI 시대에도 대체하기 어려운 창작자의 말맛과 맥락을 주제로 이야기를 나눈다. '프래그마타'의 조용희 디렉터와 드라마 '무빙'의 박인제 감독은 오랫동안 기억에 남는 캐릭터를 만드는 방법을 다룬다.

이밖에 펄어비스의 '붉은사막' 개발진과 '인왕', '와룡' 시리즈를 개발한 팀 닌자(Team NINJA), '리틀 나이트메어'와 '하데스' 시리즈의 창작자들도 무대에 오른다.

둘째 날에는 '파이널 판타지 7'의 30여 년에 걸친 여정을 돌아보는 스퀘어에닉스 세션이 진행된다. '고스트 오브 요테이'의 아리아드나 마르티네즈 수석 작가와 조안나 왕 아트 디렉터, '마크로스'의 카와모리 쇼지 감독, '블루 아카이브'의 김용하 본부장도 참여한다.

특히 게임과 개인의 삶을 연결하는 세션도 눈길을 끈다. 가족의 투병과 상실을 게임으로 기록한 'That Dragon, Cancer'의 라이언·에이미 그린은 '중증외상센터'의 이낙준 작가와 만나 개인적인 경험이 보편적인 이야기로 확장되는 과정을 공유한다. 마지막에는 '유미의 세포들' 이동건 작가와 '인사이드 아웃2'의 김혜숙 시니어 애니메이터가 심리학자 김경일 원장과 함께 창작과 인간 심리의 접점을 살펴본다.

G-CON이 단순히 게임 개발 기술과 성공 사례를 공유하는 컨퍼런스를 넘어 다양한 콘텐츠 산업의 창작자들이 교류하는 플랫폼으로 확장되고 있다는 점이 특징이다.

비즈니스 네트워크 강화… e스포츠 국제대회도 3년 만에 개최

기업 간 비즈니스 교류를 위한 BTB관은 11월 19일부터 21일까지 벡스코 제2전시장 3층에서 운영된다.

올해는 'More meeting, More Deal'을 내걸고 실질적인 비즈니스 성과 창출에 초점을 맞췄다. 글로벌 기업 아마존 애즈(Amazon Ads)와 트위치(Twitch)가 참여하는 네트워크 라운지를 확대하고, 스타트업과 소규모 개발사를 위한 라운지 부스도 새롭게 도입한다.

20일에는 마이크로소프트와 함께하는 '지스타 네트워크 파티'가 열린다. 테이블 밋업과 피칭런 등 기업 간 교류 프로그램을 강화했으며, 국내외 벤처캐피털(VC)·기업형 벤처캐피털(CVC) 10개사와 게임기업 14개사가 참여하는 'G-STAR INVESTMENT CONNECT'도 처음 선보인다. 단순한 전시와 상담을 넘어 투자 유치와 해외 진출까지 지원하는 비즈니스 플랫폼으로 역할을 확대하겠다는 것이다.

e스포츠도 지스타의 주요 콘텐츠로 복귀한다. 3년 만에 벡스코 오디토리움을 대형 경기장으로 활용해 국제대회를 개최한다.

20일부터 22일까지 블리자드 엔터테인먼트의 아시아 권역 공식 대회인 '오버워치 챔피언스 시리즈 아시아 스테이지 3 그랜드 파이널 2026'이 열린다. 아시아 최강팀을 가리는 무대와 함께 차세대 유망주들이 참가하는 '지스타컵 2026' 오버워치 학생부 결승전도 진행된다.

안전 관리 강화… 게임대상부터 코스프레까지 축제의 완성

대규모 관람객이 찾는 행사인 만큼 안전 관리에도 힘을 쏟는다. 지스타조직위원회는 올해도 100% 사전 예매제를 적용하고, 전시장 내 관람객 밀집도를 분산하는 공간 설계와 안전 인력 배치를 강화할 계획이다.

전시 외 부대행사도 다양하다. 개막 전날인 18일에는 '2026 대한민국 게임대상'과 웰컴 리셉션이 열린다. 21일에는 게임 코스프레 어워즈가 진행되며, 공중보행로에는 '제3회 게임문화 그림일기 및 광고 포스터 공모전' 수상작을 전시한다. 벡스코 야외주차장에는 32대 규모의 푸드트럭존도 마련된다.

지스타 2026의 변화는 전시 규모의 확대에만 있지 않다. 게임 신작을 보여주는 전시회라는 전통적인 역할을 유지하면서도 AI와 스토리텔링, 글로벌 인디게임, 영상 콘텐츠, e스포츠, 투자와 비즈니스까지 포괄하는 방향으로 영역을 넓히고 있다.

특히 조직위원회가 자체 콘텐츠를 강화하고 글로벌 개발사와의 접점을 확대하는 것은 지스타가 지속적으로 성장하기 위해 필요한 변화다. 참가 기업의 규모와 신작 라인업에 의존하는 전시회에서 벗어나 지스타 자체가 하나의 경쟁력 있는 콘텐츠가 돼야 하기 때문이다.

게임산업의 경쟁 무대가 모바일과 PC, 콘솔을 넘어 AI와 다양한 문화 콘텐츠로 확장되는 가운데 지스타 역시 변화의 시험대에 올랐다. 올해 부산에서 선보일 새로운 시도들이 국내 최대 게임 전시회를 명실상부한 글로벌 게임 축제로 한 단계 끌어올릴 수 있을지 주목된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com