최연우 월트디즈니 컴퍼니 코리아 로컬 콘텐츠 총괄. 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 정빛 기자] 디즈니+가 '무빙' 시즌2부터 '운명전쟁49' 시즌2까지, 드라마와 예능을 아우르는 한국 콘텐츠 라인업을 확대한다.

최연우 월트디즈니 컴퍼니 코리아 로컬 콘텐츠 총괄은 18일 서울 영등포구 콘래드 서울에서 열린 '디즈니+ 미디어데이'에서 "디즈니+는 한국 콘텐츠에 대한 투자를 지속 확대하는 동시에, 디즈니+만이 할 수 있는 독창적인 작품을 선보이며 시청자들의 다양한 재미를 충족시킬 콘텐츠 포트폴리오를 구축해 나갈 것""이라고 했다.

이날 월트디즈니 컴퍼니 코리아는 한국 진출 5주년을 맞아 주요 성과와 향후 비즈니스 전략, 한국 오리지널 콘텐츠 라인업을 공개했다.

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특히 디즈니+는 한국 콘텐츠에 대한 투자를 지속 확대하고, 드라마와 예능은 물론 시트콤, 다큐멘터리 등 다양한 장르와 포맷으로 콘텐츠 경쟁력을 강화하겠다는 계획이다.

먼저 드라마 라인업에는 시즌2 제작을 확정한 '무빙'을 비롯해 FX 인기 시리즈 '아메리칸즈'를 새롭게 재해석한 '코리언즈'가 이름을 올렸다. 여기에 '현혹', '내가 죄인이오', '나미야 잡화점의 기적', '코드', '상남자' 등 다양한 오리지널 시리즈를 선보일 예정이다.

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예능 라인업도 한층 확대된다. '신빨스테이', '연애선수촌' 등 새로운 콘셉트의 예능을 준비 중인 가운데, 이날 '고백하면 손절이야'와 '운명전쟁49' 시즌2 제작을 새롭게 발표했다.

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'고백하면 손절이야'는 남녀 사이의 우정을 시험하는 안티 로맨스 리얼리티다. '운명전쟁49' 시즌2는 전작보다 확장된 세계관과 비주얼을 예고했다. 특히 '운명전쟁49'는 영국판 제작이 확정됐으며, 멕시코판과 스페인판도 제작을 검토 중이다.

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이와 함께 디즈니+는 새로운 시트콤과 미드폼 콘텐츠를 선보이고, K팝 스타와 스포츠 선수 등 한국 인물들을 조명하는 다큐멘터리까지 제작하며 콘텐츠 포트폴리오를 다변화할 방침이다.

독보적인 스토리텔링, 글로벌 확장성을 위한 엄선된 콘텐츠 큐레이션, 예능 라인업 확대, 새로운 크리에이티브 포맷 등 4대 키워드를 중심으로 향후 콘텐츠 전략도 설명했다.

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최 총괄은 "디즈니+는 한국 콘텐츠에 대한 투자를 지속 확대하는 동시에, 디즈니+만이 할 수 있는 독창적인 작품을 선보이며 시청자들의 다양한 재미를 충족시킬 콘텐츠 포트폴리오를 구축해 나갈 것"이라고 밝혔다.

이어 "새로운 장르와 포맷으로 콘텐츠의 폭을 넓히고, 글로벌 시장에서도 주목받을 수 있는 이야기를 발굴해 디즈니+를 콘텐츠를 사랑하는 이들이 일상적으로 찾는 플랫폼으로 만들어 나가겠다"고 덧붙였다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com