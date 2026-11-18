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[스포츠조선 김수현기자] 드러머 김간지가 과거 MBC '라디오스타'를 향해 거침없는 공개 저격을 날렸던 사실을 쿨하게 인정하며, 섭외가 오자마자 3초 만에 출연을 수락한 비하인드를 털어놓았다.

18일 '라디오스타' 공식 유튜브 채널에는 '[선공개] 라스 공개 저격 김간지, 지리는(?) 활약상'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 MC 유세윤은 김간지를 향해 "최근에 '라스'를 공개 저격했다더라"라고 운을 뗐다. 이에 김간지는 "올해 8월에 일어난 일"이라며 순순히 인정했다.

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이어 "클럽에서 '난 라스 절대 안 나간다'라고 했었다"고 털어놨다. 최근 '허간민'(허키, 김민경, 김간지) 조합으로 화제를 모은 그는 "친구들(허키, 김민경)은 이미 '라스'에 출연했는데, 나만 안 나오니까 주변에서 '친구들은 다 양지 가는데 넌 왜 안 가냐'고 하더라"라며 '라스'에 심통이 났던 이유를 설명했다. 이어 "'라스' 감이 없다, 나를 안 불러? 싶었다"라면서도 "근데 그땐 제가 되게 어렸다"라며 자신이 과거 내뱉은 말을 후회해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이를 들은 장도연이 "그럼 이번에 섭외 제의가 갔을 때는 넙죽 받았냐"라고 묻자, 김간지는 "바로 나갈게요라며 3초 만에 답했다"고 솔직하게 고백했다.

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이후 당시 김간지가 클럽에서 했던 과격한 발언의 실제 영상이 공개됐다. 영상 속 김간지는 "'라디오스타'도 XX 나 빼고 다 불렀다. 이 XXX들 뭘 몰라"라며 거친 욕설을 내뱉고 있었다. 이를 본 김간지는 "클럽이어서 일부러 격한 표현을 했다"라며 다급하게 해명에 나섰다.

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옆에서 지켜보던 이적이 "'라스'가 대인배다. 넙죽 나온 간지보다 '라스'가 멋있다"라며 농담을 던지자, 김간지는 "사실 내심 '라스' 제작진이 보기를 바랐다. 제작진이 검색했다가 '불러서 망신 한 번 줘야겠는데' 하고 부르기를 바란 것"이라며 능청스러운 속내를 고백해 폭소를 자아냈다.