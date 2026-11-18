김태호 PD, 송은이 대표, 현정완 PD, 황교진 PD, 최연우 월트디즈니 컴퍼니 코리아 모더레이터(왼쪽부터). 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 국민 예능 '무한도전' 연출자이자 제작사 테오의 대표인 김태호 PD가 디즈니+와 함께 20대를 겨냥한 새로운 연애 예능을 준비 중이다.

김태호 PD는 18일 서울 영등포구 콘래드 서울에서 열린 '디즈니+ 미디어데이'에서 새로운 예능 프로그램 기획 방향과 콘텐츠 제작에 대한 생각을 밝혔다.

이날 김 PD는 "20대를 타깃으로 했으면 좋겠다고 해서, 여행이라는 코드와 남녀가 설렐 수 있는 감정을 넣어 기존 연애 프로그램과 다른 포맷을 준비했다"고 말했다.

Advertisement

이어 "편하고 예쁜 환경이 아니라, 불편하고 어려운 환경에서 서로 진심과 감정을 확인할 수 있는 콘텐츠를 개발해 보고자 했다"며 "내후년쯤에는 스포츠 예능도 개발해 갈 예정"이라고 밝혔다.

변화하는 콘텐츠 소비 환경에 대한 생각도 전했다. 김 PD는 "예전에는 온 가족이 하나의 모니터로 각자의 취향을 양보하면서 봤었다. 이제는 각자의 취향에 맞는 콘텐츠를 보기 때문에 폭넓기보다는 깊이감이 중요한 것 같다"고 짚었다.

Advertisement

그러면서 "실제로 얼마나 많이 보느냐보다, 얼마나 충성도 있게 좋아할 만한 콘텐츠를 만들 수 있느냐로 넘어가는 것 같다. 보시는 분들의 피드백과 반응이 중요한 요소가 되는 것 같다"며 "시청자분들 수준도 높아져서 쉽게 설렁설렁 만들면 안 되겠더라"고 덧붙였다.

Advertisement

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com