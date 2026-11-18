사진 출처=이효리 인스타그램

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[스포츠조선 김소형 기자]'핑클' 이효리, 이진, 성유리, 옥주현이 완전체로 뭉친 모습을 공개했다.

이효리는 지난 17일 인스타그램 스토리에 옥주현, 이진, 성유리와 함께 찍은 사진 여러 장을 올렸다. 사진에는 비 내리는 밤거리에서 네 사람이 나란히 서서 환하게 웃거나 서로 어깨를 맞대고 포즈를 취하는 모습이 담겼다. 핑클의 '블루 레인(Blue Rain)'이 배경음악으로 흘러나와 데뷔 시절 추억을 소환했다.

이효리는 이진과 한 우산을 쓰고 허리를 감싸 안는 등 변함없는 친분을 드러냈다. 특히 옥주현과 성유리가 서로를 애틋하게 바라보는 사진을 공개하고 두 사람의 계정을 태그하기도 했다. 옥주현도 자신의 SNS에 멤버들과 함께한 사진을 공개했다.

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이진 역시 같은 날 자신의 인스타그램에 이효리가 공개한 핑클 완전체 사진도 공유하며 멤버들과의 만남을 알렸다. 흰색 티셔츠와 검은색 가죽 치마를 입은 셀카와 전신 사진을 공개하고 "깔롱부림ㅋ"이라는 문구를 덧붙이기도 했다. 성유리는 멤버들과 함께한 사진에서 특유의 밝은 미소를 보여 눈길을 끌었다. 성유리의 남편이자 프로골퍼 출신 안성현은 가상자산 상장 청탁 및 사기·배임수재 혐의와 관련해 지난 12일 대법원에서 무죄를 확정받았다.

한편 1998년 데뷔한 핑클은 '블루 레인', '내 남자친구에게', '영원한 사랑', '나우(Now)' 등 다수의 히트곡을 남긴 1세대 대표 걸그룹이다. 2005년 디지털 싱글 '포에버 핑클(Forever Fin.K.L)' 이후 그룹 활동을 중단했던 핑클은 2019년 JTBC 예능 '캠핑클럽'을 통해 완전체로 재회했다. 지난 9월에는 약 21년 만의 완전체 활동 재개를 공식화하고 향후 2년간 새 음악과 공연을 비롯해 다큐멘터리, 예능, 전시, 브랜드 협업 등 다양한 프로젝트를 선보이겠다고 밝힌 바 있다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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