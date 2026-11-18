사진=유튜브 캡처/스포츠조선DB

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 엔믹스 해원이 일명 '뼈말라' 몸매로 우려를 자아낸 가운데, 외모에 대한 부담감을 털어놓는 장면이 재조명되고 있다.

지난 17일 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 해원이 과거 라이브 방송에서 외모에 대한 생각을 밝힌 발언이 화제를 모았다.

해당 장면은 지난 8월 해원이 팬들과 소통하던 중 나온 것으로, 당시 해원은 "요즘 사람들이 중안부에 대해 관심이 많다. 어쩌다가 나노 단위로 사람의 얼굴을 보게 된 건지 모르겠지만 나도 가장 민감한 산업에 종사하는 사람이다 보니 신경을 쓰게 된다"고 솔직한 속내를 털어놨다.

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이어 해원은 외모에 대한 고민을 드러내면서도 팬들에게는 다른 시선을 당부했다. 그는 "여러분들은 그러지 마라. 여러분 자체로도 예쁘고 아름답고 사랑스러우니까 그런 거 신경 쓰지 말고 입고 싶은 거 입어라"고 말했다.

이 같은 발언이 다시 주목받는 것은 최근 해원의 마른 체형이 화제가 되면서다. 최근 연예계와 온라인상에서는 극도로 마른 몸매를 뜻하는 이른바 '뼈말라' 체형이 주목받는 한편, 지나친 체중 감량과 마른 몸매를 이상적인 기준으로 여기는 분위기에 대한 우려도 이어지고 있다.

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anjee85@sportschosun.com