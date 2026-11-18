김태호 PD, 송은이 대표, 현정완 PD, 황교진 PD, 최연우 월트디즈니 컴퍼니 코리아 모더레이터(왼쪽부터). 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 겸 콘텐츠랩 비보 대표 송은이가 남녀 사이의 우정을 시험하는 새로운 리얼리티 예능을 선보인다.

송은이는 18일 서울 영등포구 콘래드 서울에서 열린 '디즈니+ 미디어데이'에서 새 예능 프로그램 '고백하면 손절이야'를 소개했다.

'고백하면 손절이야'는 남녀 사이의 우정이 존재하는지를 주제로, 남사친과 여사친의 관계를 들여다보는 안티 로맨스 리얼리티다. 이날 디즈니+가 새롭게 제작을 발표한 예능 프로그램 중 하나다.

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송은이는 "신이 이 땅을 창조한 이래로 남성과 여성 사이, 과연 '찐 우정'이 존재하는가에서 시작됐다"며 "다양한 관계가 있을 건데, '반신욕도 가능해요'라는 남사친, 여사친들이 금기와 유혹을 이겨내면서 우정의 100%를 지켜낼 수 있을지를 지켜보는 리얼리티 프로그램"이라고 설명했다.

특히 송은이는 평소 연애 프로그램을 즐겨 보지 않았다고 밝혀 눈길을 끌었다. 송은이는 "저는 사실 연애 프로그램을 안 봤다. 그냥 보기 싫었다"고 웃으며 "그런데 사람의 내면을 볼 수 있더라"고 했다.

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콘텐츠 제작에 대한 소신도 밝혔다. 송은이는 "배운 게 도둑질이라고 코미디가 베이스라 웃기려고 한다. 무해하면서 재밌고 좋은 콘텐츠의 힘을 믿는다"며 "그 하나의 알맹이가 중요한 것 같다. 그걸 토대로, 하나만 먹으면 편식이니까 이제는 다양한 기획을 하려고 한다"고 전했다.

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이어 "예전에는 소비하는 분과 제작하는 분이 분리됐다면, 지금은 소비하는 사람이 제작하기도 해서 제작자로서 더 이상 숨길 수도 없다. 오히려 더 잘 아신다"며 "흐름에 맞게끔 변화하면서 콘텐츠가 진화해야 할 것 같다"고 덧붙였다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com