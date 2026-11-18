김태호 PD, 송은이 대표, 현정완 PD, 황교진 PD, 최연우 월트디즈니 컴퍼니 코리아 모더레이터(왼쪽부터). 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 정빛 기자] '술래게임' 현정완 PD가 새로운 추리 게임 예능을 준비 중이라고 밝혔다.

현정완 PD는 18일 서울 영등포구 콘래드 서울에서 열린 '디즈니+ 미디어데이'에서 서바이벌 예능을 연출하게 된 계기와 향후 계획을 전했다.

이날 현 PD는 "서바이벌을 원래 재밌게 봤다. '무한도전' 조연출할 때도 추격전을 엄청 재밌게 했었다"며 "그래서 서바이벌 연출을 하게 됐고, 올해 좋은 기회로 디즈니+와 함께 '술래게임'을 하게 됐다"고 말했다.

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이어 "사실 이런 게임 서바이벌이 마니아적인 장르였는데, 많은 분이 아셨으면 하는 마음으로 추리 게임을 하나 더 기획하고 있다"고 밝혔다.

디즈니+와의 협업 경험에 대해서도 언급했다. 현 PD는 "웨이브랑 작업을 많이 해봤는데, 이제 디즈니+랑 작업하면서 본사에 계신 외국인분들의 피드백이 신선했다"고 말했다.

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그러면서 "해외에 계신 분들이 보면 이렇게 보이는구나라는 게 재밌었다. 콘텐츠를 만들 때도 적극적으로 지원해 주시더라. 생각보다 따뜻하시더라"고 덧붙였다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com