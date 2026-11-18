김태호 PD, 송은이 대표, 현정완 PD, 황교진 PD, 최연우 월트디즈니 컴퍼니 코리아 모더레이터(왼쪽부터). 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 정빛 기자] '운명전쟁49' 황교진 PD가 시즌2에서는 한층 확장된 미션과 비주얼을 선보이겠다고 예고했다.

황교진 PD는 18일 서울 영등포구 콘래드 서울에서 열린 '디즈니+ 미디어데이'에서 '운명전쟁49'의 제작 과정과 시즌2의 방향성을 밝혔다.

'운명전쟁49'는 운명을 읽는 이들이 서바이벌 형식으로 경쟁하는 예능 프로그램이다. 지난해 시즌1 공개 이후, 글로벌 호응을 받았다.

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이에 힘입어 글로벌 시장으로도 영역을 넓힌다. 디즈니+에 따르면 영국판 제작이 확정됐으며, 멕시코판과 스페인판도 제작을 검토 중이다.

황 PD는 "운명이란 존재하는 건가라는 호기심에서 시작했다. 그 질문이 국가, 연령을 뛰어넘는 거라 생각한다"며 "이분들을 다 모셔 놓고 서바이벌이라는 구조에서 할 수 있을지 과감한 도전이었다"고 말했다.

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이어 "보통 예능 PD들은 재밌을까라고 고민하는데, '운명전쟁49'는 하면서 '말이 돼? 할 수 있는 거야?'라는 고민이 들더라"며 "비현실적인 계획이었는데도 디즈니+에서 과감하게 픽해 줘서 함께 만들 수 있었다"고 설명했다.

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무엇보다 시즌2도 제작한다. 황 PD는 시즌2에 대해 "시즌1이 '정말 읽을 수 있는가?'라는 실험을 해봤다면, 시즌2는 '어디까지 가능한 건가'라는 미션을 가져갈 예정"이라고 밝혔다.

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그러면서 "우리나라에 영험하신 분들이 많은 이유가 금수강산이 많아서라더라. 비주얼적으로도 자극을 드리려고 하고 있다"고 덧붙였다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com