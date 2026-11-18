김소연 월트디즈니 컴퍼니 코리아 대표(왼쪽), 최연우 월트디즈니 컴퍼니 코리아 로컬 콘텐츠 총괄.사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 정빛 기자] 한국 진출 5주년을 맞은 디즈니+가 '재혼 황후'의 글로벌 흥행을 발판 삼아 한국 콘텐츠 투자를 확대한다. '무빙' 시즌2를 비롯한 드라마 라인업부터 김태호 PD, 송은이 대표 등 스타 제작진이 참여하는 예능까지, 장르와 포맷을 넓혀 글로벌 시장 공략에 나선다.

월트디즈니 컴퍼니 코리아는 18일 서울 영등포구 콘래드 서울에서 '디즈니+ 미디어데이'를 열고 지난 5년간의 주요 성과와 향후 비즈니스 전략, 한국 오리지널 콘텐츠 라인업을 공개했다. 이날 행사에는 김소연 월트디즈니 컴퍼니 코리아 대표와 최연우 로컬 콘텐츠 총괄을 비롯해 김태호, 현정완, 황교진 PD와 송은이 콘텐츠랩 비보 대표 등이 참석했다.

먼저 김소연 대표는 스트리밍 시장의 경쟁이 초기 가입자 확보를 넘어 플랫폼의 차별화된 가치와 장기적인 경쟁력을 확보하는 방향으로 변화하고 있다고 진단했다. 특히 스트리밍 사업은 단기적인 성과보다 긴 호흡으로 접근해야 한다며, 시장 경쟁이 '엔드게임(endgame, 단기적 성과에 집중하는 것)이 아닌 롱게임(long game, 장기적 관점에서 경쟁력을 쌓는 전략)'이라는 점을 강조했다.

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이를 위해 디즈니+는 한국 콘텐츠 투자 확대, 파트너십을 통한 시청자 접근성 강화, 엔터테인먼트 영역 확장 등 세 가지 성장 전략을 제시했다. G마켓과의 제휴 및 광고형 스탠다드 멤버십으로 이용자 선택권을 넓히는 한편, ESPN을 중심으로 스포츠 콘텐츠도 강화한다. 한국e스포츠협회(KeSPA)와 함께하는 주요 e스포츠 대회를 비롯해 MLB, NBA, 2027 포뮬러 E 시즌 등 다양한 스포츠 중계도 선보일 예정이다.

무엇보다 한국 콘텐츠의 글로벌 성과가 향후 투자 확대의 기반이 됐다. 디즈니+에 따르면 2022년 한국 오리지널 콘텐츠를 처음 선보인 이후 한국 콘텐츠의 연간 시청 시간은 중남미에서 27배, 유럽, 중동, 아프리카에서 7배, 미국과 캐나다에서 6배 증가했다.

김소연 월트디즈니 컴퍼니 코리아 대표. 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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김소연 대표는 "지난 5년간 디즈니+가 한국 시장에서 쌓아온 경험은 앞으로의 성장을 위한 중요한 기반이다"라며 "디즈니만의 스토리텔링과 글로벌 팬덤, 한국의 창의적인 콘텐츠 역량을 바탕으로 시청자와 긴 호흡으로 더욱 깊은 유대감을 쌓고, 다양한 이야기와 팬덤이 모이는 엔터테인먼트의 디지털 구심점으로 디즈니+를 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

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최근 공개된 '재혼 황후'는 디즈니+ 역대 로컬 콘텐츠 중 글로벌 최다 시청 1위를 기록했다. 최연우 총괄은 작품의 성공을 예상했느냐는 질문에 "성공을 예상했다면 '운명전쟁' 직장인 편에 나갈 수 있었을 것"이라고 너스레를 떨었다.

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이어 "사실 과감한 시도였다. 그 베이스는 원작의 인기, 훌륭한 제작진이 만들어낸 영상 등이 있어서 가능했다"며 "로맨스 판타지를 구현하는 게 쉽지는 않았을 거다. 제작진, 배우 모두 마찬가지"라고 말했다.

그러면서 "그 성공 기인은 찾아보면 로맨스 판타지 원작을 서양풍의 영상으로 보여주는 신선함이 있었던 것 같다"며 "'드레스는 디즈니다'라는 우스갯소리도 했다. 글로벌적으로 많이 사랑해 주셔서 모든 용기를 내주신 분들에게 감사함을 전한다"고 덧붙였다.

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최연우 월트디즈니 컴퍼니 코리아 로컬 콘텐츠 총괄. 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

디즈니+는 이러한 성과를 바탕으로 드라마 라인업을 확대한다. 시즌2 제작을 확정한 '무빙'을 비롯해 FX 인기 시리즈 '아메리칸즈'를 새롭게 재해석한 '코리언즈', '현혹', '내가 죄인이오', '나미야 잡화점의 기적', '코드', '상남자' 등 다양한 오리지널 시리즈를 선보인다. 앞서 흥행한 '21세기 대군부인'에 이어 한국 로맨스 콘텐츠의 글로벌 확장 가능성도 지속적으로 모색한다.

예능에서는 새로운 시도가 이어진다. '신빨스테이', '연애선수촌' 등 다양한 콘셉트의 프로그램을 준비 중인 가운데, 이날 '고백하면 손절이야'와 '운명전쟁49' 시즌2 제작을 새롭게 발표했다.

최 총괄은 "디즈니+는 한국 콘텐츠에 대한 투자를 지속 확대하는 동시에, 디즈니+만이 할 수 있는 독창적인 작품을 선보이며 시청자들의 다양한 재미를 충족시킬 콘텐츠 포트폴리오를 구축해 나갈 것"이라며 "새로운 장르와 포맷으로 콘텐츠의 폭을 넓히고, 글로벌 시장에서도 주목받을 수 있는 이야기를 발굴해 디즈니+를 콘텐츠를 사랑하는 이들이 일상적으로 찾는 플랫폼으로 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

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이 밖에도 디즈니+는 시트콤과 미드폼 콘텐츠를 확대하고, K팝 스타와 스포츠 선수 등 한국 인물들을 조명하는 다큐멘터리도 선보일 예정이다.

김태호 PD, 송은이 대표, 현정완 PD, 황교진 PD, 최연우 월트디즈니 컴퍼니 코리아 모더레이터(왼쪽부터). 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

특히 이날 크리에이터 세션에서는 김태호 PD, 송은이 대표, 현정완 PD, 황교진 PD도 참석, 각자의 콘텐츠 기획 방향과 디즈니+와의 협업 경험을 털어놨다.

제작사 테오의 김태호 PD는 20대를 겨냥한 새로운 연애 예능을 준비 중이라고 밝혔다. 김 PD는 "20대를 타깃으로 했으면 좋겠다고 해서, 여행이라는 코드와 남녀가 설렐 수 있는 감정을 넣어 기존 연애 프로그램과 다른 포맷을 준비했다"고 말했다.

이어 "편하고 예쁜 환경이 아니라, 불편하고 어려운 환경에서 서로 진심과 감정을 확인할 수 있는 콘텐츠를 개발해 보고자 했다"며 "내후년쯤에는 스포츠 예능도 개발해 갈 예정"이라고 밝혔다.

변화하는 시청 환경에 대해서는 "예전에는 온 가족이 하나의 모니터로 각자의 취향을 양보하면서 봤었다. 이제는 각자의 취향에 맞는 콘텐츠를 보기 때문에 폭넓기보다는 깊이감이 중요한 것 같다"며 "실제로 얼마나 많이 보느냐보다, 얼마나 충성도 있게 좋아할 만한 콘텐츠를 만들 수 있느냐로 넘어가는 것 같다"고 짚었다.

코미디언이자 제작사 콘텐츠랩비보 대표인 송은이는 연애 프로그램 '고백하면 손절이야'를 선보인다. 남녀 사이에 진정한 우정이 존재할 수 있는지를 실험하는 프로그램이다.

송은이는 "신이 이 땅을 창조한 이래로 남성과 여성 사이, 과연 '찐 우정'이 존재하는가에서 시작됐다"며 "'반신욕도 가능해요'라는 남사친, 여사친들이 금기와 유혹을 이겨내면서 우정의 100%를 지켜낼 수 있을지를 지켜보는 리얼리티 프로그램"이라고 설명했다.

이어 "저는 사실 연애 프로그램을 안 봤다. 그냥 보기 싫었다. 그런데 사람의 내면을 볼 수 있더라"며 "배운 게 도둑질이라고 코미디가 베이스라 웃기려고 한다. 무해하면서 재밌고 좋은 콘텐츠의 힘을 믿는다"고 말했다.

'술래게임'을 연출한 현정완 PD는 새로운 추리 게임 예능을 기획 중이라고 밝혔다. 현 PD는 "'무한도전' 조연출할 때 추격전을 엄청 재밌게 했었다. 그래서 서바이벌 연출을 하게 됐고, 올해 좋은 기회로 디즈니+와 함께 '술래게임'을 하게 됐다"고 설명했다.

그러면서 "사실 이런 게임 서바이벌이 마니아적인 장르였는데, 많은 분이 아셨으면 하는 마음으로 추리 게임을 하나 더 기획하고 있다"고 전했다. 디즈니+와의 협업에 대해서는 "본사에 계신 외국인분들의 피드백이 신선했다. 해외에 계신 분들이 보면 이렇게 보이는구나라는 게 재밌었다"고 덧붙였다.

'운명전쟁49' 황교진 PD는 시즌2의 변화를 예고했다. 황 PD는 "운명이란 존재하는 건가라는 호기심에서 시작했다. 그 질문이 국가, 연령을 뛰어넘는 거라 생각한다"며 "이분들을 다 모셔 놓고 서바이벌이라는 구조에서 할 수 있을지 과감한 도전이었다"고 돌아봤다.

이어 "시즌1이 '정말 읽을 수 있는가?'라는 실험을 해봤다면, 시즌2는 '어디까지 가능한 건가'라는 미션을 가져갈 예정"이라며 "비주얼적으로도 자극을 드리려고 하고 있다"고 밝혔다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com