Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 야구선수 출신 방송인 황재균이 여성 파트너와 함께 운동 대회에 출전한 근황이 공개됐다. 상의를 탈의한 채 여성과 어깨를 맞대고 다정한 포즈를 취한 모습이 눈길을 끈다.

18일 황재균과 함께 하이록스 대회에 출전한 여성 참가자는 자신의 SNS에 황재균과 함께 찍은 사진 여러 장과 장문의 글을 게재했다.

공개된 사진에서 황재균은 상의를 벗은 채 검은색 반바지와 모자를 착용하고 여성 파트너와 나란히 섰다. 운동으로 다져진 탄탄한 상체를 드러낸 황재균은 카메라를 향해 손가락으로 브이(V)를 그렸다. 옆에 선 여성은 팔을 들어 근육을 과시하며 밝게 웃었다.

Advertisement

다른 사진에서는 두 사람이 엄지를 치켜세우며 기념 촬영에 나섰다. 경기장에는 'HYROX SEOUL'이라는 문구가 보였고 함께 공개된 사진에는 완주 기록 1시간 5분 22초가 표시됐다.

두 사람은 지난 13일부터 15일까지 경기 고양시 킨텍스에서 열린 '2026 하이록스 서울'에 혼성 더블 파트너로 출전했다. 하이록스는 총 8㎞의 달리기와 8개 운동 종목을 결합한 피트니스 대회로 혼성 더블은 남녀가 한 팀을 이뤄 경기를 치른다.

Advertisement

A씨는 "작년 겨울 6분 페이스도 간신히 뛰던 재균 오빠가 믹스드 더블 같이 나가자고 했을 때 사실 속으로는 '아, 그냥 재밌게 놀다 오면 되겠다!' 싶었다"며 당시를 떠올렸다. "그런데 지난 6개월 동안 정말 꾸준히, 열심히 운동하더니 어느새 나보다 러닝까지 빨라져 버린 대단한 사람"이라며 황재균의 노력을 칭찬했다.

Advertisement

대회를 마친 아쉬움도 전했다. A씨는 "파트너로서 나도 조금 더 열심히 준비했어야 했는데 그러지 못한 것 같아 미안하기도 하고. 내가 조금만 더 잘했더라면 더 좋은 기록을 낼 수 있었을 텐데 하는 아쉬움도 크다"고 털어놨다.

Advertisement

한편 황재균은 2022년 12월 그룹 티아라 출신 지연과 결혼했지만 2024년 10월 이혼을 발표했다. 같은 해 11월 20일 법원의 이혼 조정이 성립되면서 결혼 생활에 마침표를 찍었다.

황재균은 2025년을 끝으로 20년간 이어온 프로야구 선수 생활을 마무리했다. 지난 2월에는 SM C&C와 전속계약을 맺고 본격적인 스포테이너 활동에 나섰다. 이후 '전지적 참견 시점', '짠한형 신동엽', '예스맨' 등 다양한 방송과 콘텐츠에 출연하며 활동 영역을 넓히고 있다.

Advertisement

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com