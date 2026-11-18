사진=KCM 인스타

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[스포츠조선 김영록 기자] 15년간 숨겨졌던 미모의 아내, 이제 방송과 육아 뿐 아니라 현실 돈벌기에 도전한다.

18일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이돌아왔다(이하 슈돌)'에서는 필리핀 여행을 떠나는 KCM 가족의 모습이 담긴다.

KCM의 아내 방예원과 큰딸 수연은 모처럼 가는 해외여행에 뜨거운 기대감을 드러냈다. 수연은 "엄마랑 마지막 데이트가 언제였는지 기억도 안난다"면서 설레는 마음을 숨기지 않았다. 모녀의 붕어빵처럼 닮은 비주얼도 눈길을 끌었다.

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방예원은 최근 일을 시작하기 위한 준비를 해왔다고 고백했다. 바리스타 자격증을 비롯해 요가 지도사, 필라테스 지도사 자격증까지 따며 새로운 도전을 준비했다는 것.

딸 수연은 "엄마가 일하겠다고 결심했다는 게 너무 멋지다"며 뜨거운 응원을 보냈다. 하지만 훈훈함도 잠시, 이내 "엄마 돈 벌면 나 용돈 올려줘!"라고 돌직구를 던져 좌중을 웃겼다. 방예원은 "엄마가 더 열심히 일해야겠네"라며 쿨한 미소로 받았다.

사진=KBS2 '슈퍼맨이돌아왔다'

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한편 KCM과 9살 연하의 아내 방예원 씨는 2012년 첫째 딸 수연을 얻었지만, 당시 KCM의 군 복무 등 여러 사정이 겹쳐 결혼식을 올리지 못했다. 두 사람은 2022년 뒤늦은 결혼식을 치렀다. 과거 KCM은 임신한 아내를 두고 군복무를 했던 과거를 떠올리며 뜨거운 눈물을 쏟기도 했다.

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두 사람은 결혼식을 치른 그해 둘째딸 서연, 지난해 12월 아들 하온까지 얻으며 세아이의 부모가 됐다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com