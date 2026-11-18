18일 부산 벡스코 제2전시장에서 '2026 대한민국 게임대상' 시상식이 열렸다. 2026 게임대상 영광의 수상자들. 부산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.18/

18일 부산 벡스코 제2전시장에서 '2026 대한민국 게임대상' 시상식이 열렸다. 게임대상 대상을 수상한 '붉은사막' 허진영 대표. 부산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.18/

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2026년 대한민국 게임업계를 빛낸 최고의 게임은 펄어비스의 '붉은사막'이었다.

'붉은사막'은 18일 부산 벡스코 제2전시장에서 열린 '2026 대한민국 게임대상'(문화체육관광부 주최, 스포츠조선-전자신문 후원, 한국게임산업협회 주관) 시상식에서 최고의 영예인 대상(대통령상)을 수상했다.

'붉은사막'은 대상뿐 아니라 기술창작상 4개 부문인 기획/시나리오, 사운드(스포츠조선 사장상)와 그래픽, 캐릭터(이상 전자신문 사장상)상을 모두 석권했다. 여기에 인기성우상, 우수개발자상(펄어비스 조용현)까지 거머쥐었고, 올해 처음 제정된 글로벌게임상까지 수상하며 무려 8관왕의 영예를 안았다. 국내 최고 게임이라는 평가와 함께 글로벌 시장에서 거둔 성과까지 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

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'붉은사막'은 펄어비스가 자체 개발한 오픈월드 액션 어드벤처 게임이다. 광활한 파이웰 대륙을 배경으로 주인공 클리프의 여정을 그린 작품으로, 독자적인 게임 엔진을 기반으로 구현한 압도적인 그래픽과 역동적인 액션, 높은 자유도의 오픈월드가 강점이다. 특히 한국 게임의 기술적 완성도와 콘텐츠 경쟁력을 글로벌 시장에 보여줬다는 점에서 높은 평가를 받았다.

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그동안 국내 게임업계는 MMORPG와 모바일 중심의 사업 구조가 두드러졌지만, '붉은사막'은 대규모 오픈월드와 콘솔-PC 플랫폼을 겨냥한 액션 어드벤처라는 새로운 가능성을 보여줬다. 국내 시장의 흥행 성적을 넘어 글로벌 이용자와 평단의 평가를 동시에 끌어냈다는 점에서도 K게임의 외연을 넓힌 작품으로 꼽힌다.

최우수상(국무총리상)은 '붉은사막'과 치열한 경쟁을 펼쳤던 엔씨의 '아이온2'가 차지했다. '아이온2'는 엔씨의 대표 IP인 '아이온'을 계승한 MMORPG로, 원작의 세계관과 핵심 정체성을 이어가면서 전투와 성장, 콘텐츠 전반을 현대적인 감각으로 재구성한 작품이다. 특히 대규모 이용자가 함께하는 MMORPG의 본질적인 재미를 살리는 한편, 그래픽과 사운드 등 기술적 완성도에서도 좋은 평가를 받았다. '아이온2'는 인기게임상도 받았고, 엔씨는 사회공헌우수상까지 수상하며 3관왕에 올랐다.

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대상과 최우수상이 각각 다른 장르의 작품에 돌아갔다는 점도 눈길을 끈다. 글로벌 시장을 겨냥한 패키지형 액션 어드벤처와 국내 게임산업의 전통적인 강점인 MMORPG가 나란히 최고 수준의 평가를 받으면서 국산 게임의 경쟁력이 특정 장르에 국한되지 않는다는 점을 보여줬다.

우수상(문화체육관광부장관상)은 슈퍼캣의 '도깨비의세계', 에이버튼의 '제우스: 오만의 신', 렐루게임즈의 '미메시스' 등 3개 작품에 돌아갔다.

'도깨비의세계'는 독창적인 세계관과 캐릭터를 앞세워 차별화된 게임성을 선보였다. 대형 게임사 중심으로 형성된 국내 시장에서 중견 개발사의 창의적인 시도와 개발 역량을 보여줬다는 점에서 의미가 있다. '제우스: 오만의 신'은 그리스 신화를 바탕으로 한 세계관과 대규모 전투 콘텐츠를 내세워 이용자들에게 새로운 판타지 경험을 제공했다. 익숙한 MMORPG 장르에 신화적 소재를 결합해 차별화를 시도했다는 점이 주목된다.

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'미메시스'는 AI 기반 협동 공포 게임으로, 인공지능 기술을 게임 플레이의 핵심 요소로 활용해 이용자의 행동과 상황에 따라 달라지는 경험을 제공한다. AI를 단순한 개발 보조 수단이 아닌 게임의 재미를 구성하는 요소로 활용했다는 점에서 게임산업의 새로운 가능성을 보여준 작품으로 평가받았다.

이스포츠발전상은 '이터널 리턴'의 e스포츠 생태계 구축과 대회 운영에 기여한 님블뉴런이 수상했다. 이밖에 인디게임상은 '골목길: 귀흔', 굿 게임상은 '그날의 신문'이 각각 수상작으로 결정됐다.

올해 대한민국 게임대상은 '붉은사막'의 독주 속에 다양한 장르와 개발사의 성과도 함께 조명했다.

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특히 처음 신설된 글로벌게임상까지 '붉은사막'에 돌아가면서 국내 게임의 글로벌 경쟁력과 수출 가능성을 별도 부문에서 평가하는 계기를 마련했다. 기술력과 장르의 다양성, 글로벌 시장에서의 성과가 올해 게임업계의 주요 화두로 떠오른 가운데, 이번 수상 결과는 K게임이 나아갈 방향을 보여주는 또 하나의 이정표가 됐다.

이날 시상식에는 문화체육관광부 최휘영 장관, 스포츠조선 박진형 대표이사 발행인, 전자신문 강병준 대표이사, 지스타 조직위원회 위원장 겸 한국게임산업협회 조영기 회장, 조승래 이재정 더불어민주당 의원, 한국콘텐츠진흥원 김윤지 원장, 게임물관리위원회 서태건 위원장 등을 비롯해 업계 관계자 200여명이 함께 했다.

한편 국제 게임전시회 '지스타 2026'은 19일 개막, 22일까지 부산 벡스코에서 열린다.

부산=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

◇2026년 대한민국 게임대상 수상 내역

구분=세부분야=훈격(부문)=수상작(수상자)=개발사(소속)

대상=-=대통령상=붉은사막=펄어비스

최우수상=-=국무총리상=아이온2=엔씨

우수상=-=문화체육관광부장관상=도깨비의세계=슈퍼캣

〃=-=〃=제우스: 오만의 신=에이버튼

〃=-=〃=미메시스=렐루게임즈

기술창작상=게임기획/시나리오=스포츠조선 사장상=붉은사막=펄어비스

〃=게임사운드=〃=붉은사막=펄어비스

〃=게임그래픽=전자신문 사장상=붉은사막=펄어비스

〃=게임캐릭터=〃=붉은사막=펄어비스

이스포츠발전상=-=문화체육관광부장관표창=님블뉴런=-

글로벌게임상=-=〃=붉은사막=펄어비스

사회공헌우수상=-=〃=엔씨=-

우수개발자상=-=문화체육관광부장관상=조용현=펄어비스

인기게임상=-=〃=아이온2=엔씨

인디게임상=-=〃=골목길: 귀흔=AIXLAB

인기성우상=-=〃=이재현 성우=-

굿 게임상=-=게임문화재단이사장상=그날의 신문=다이빙스튜디오

◇대한민국 게임대상 역대 대상 수상작(2016년 이후)

연도=수상작=제작사=플랫폼

2016년=HIT=넷게임즈=모바일

2017년=배틀그라운드=펍지주식회사=온라인

2018년=검은사막 모바일=펄어비스=모바일

2019년=로스트아크=스마일게이트RPG=온라인

2020년=V4=넷게임즈=모바일

2021년=오딘: 발할라 라이징=라이온하트 스튜디오=온라인-모바일

2022년=던전앤파이터 모바일=네오플=모바일

2023년=P의 거짓=네오위즈=PC-콘솔

2024년=나 혼자만 레벨업: 어라이즈=넷마블네오=온라인-모바일

2025년=마비노기 모바일=데브캣=〃

2026년=붉은사막=펄어비스=PC-콘솔