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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 바이비의 질주가 시작됐다.

바이비는 18일 0시 디지털 싱글 4집 '러시 러시'를 발매했다.

'러시 러시'는 누구나 일상 속에서 한번쯤 느끼는, 자유롭고 싶다는 충동과 해방감을 담아낸 곡이다. 서로를 ?굼만 함께 거침없이 달려 나가고 싶은 순간을 강렬한 록 기타와 화려한 신스 사운드, 질주감 넘치는 브레이크 비트로 풀어냈다. 여기에 캐치한 멜로디와 코드 진행이 더해져 강한 중독성을 선사한다.

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음원 발매에 앞서 공개된 커버 이미지에는 고가도로 아래를 힘차게 질주하는 다섯 멤버의 모습이 담겼다. 자유 분방한 에너지로 풋풋하면서도 순순한 청춘 감성을 뿜어내는 멤버들의 모습은 서울에서 촬영한 뮤직비디오 본편에 대한 기대를 끌어 올린다.

바이비는 신곡 발매를 기념해 12월 5일 도쿄를 시작으로 12일 후쿠오카, 13일 오사카, 19일 지바, 20일 아이치, 25일 사이타마 등 일본 주요 6개 도시에서 릴리즈 이벤트를 진행한다.

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바이비는 한국에서 약 2년간 보컬과 댄스 트레이닝을 받은 이오 렌키 아키토 료하 코타로로 구성된 5인조 보이그룹이다. 지난 6월 정식 데뷔한 이들은 데뷔 68일 만에 '꿈의 무대'라 불리는 도쿄 부도칸에 입성했다. 또 지난달에는 일본 디지털 싱글 '갓챠'와 '하나마루' 한국어 버전을 발표, 국내 주요 음악방송에 출연하며 국내팬들과도 호흡했다.

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바이비는 2027년 2월 일본 7개 도시, 5월 서울에서 첫 팬미팅 투어 '하이, 치즈!'를 개최한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com