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[스포츠조선 정안지 기자]배우 고현정이 갈비뼈가 드러날 정도로 마른 몸매를 공개했다.

고현정은 18일 자신의 SNS를 통해 "Let's go"라는 글과 함께 일상 모습을 게재했다.

사진 속 고현정은 작은 크리스마스트리 앞에서 다양한 스타일의 의상을 입고 촬영에 임하고 있다. 특히 체크 셔츠를 입은 채 제자리에서 폴짝 뛰는 모습도 담겼다. 이 과정에서 갈비뼈가 도드라질 정도로 마른 몸매가 드러나 시선을 모았다.

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고현정은 그동안 여러 차례 눈에 띄게 마른 모습으로 건강에 대한 우려를 불러왔다.

이와 관련해 고현정은 지난 5월 강민경의 유튜브 채널에 출연해 건강 문제로 음식을 마음껏 먹기 어려웠던 고충을 털어놓은 바 있다.

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당시 고현정은 "사람들이 내게 기운이 없다고 하시는데, 진짜 기운이 없다. 먹는 게 좋았는데 잘 안 들어간다. 김밥도 너무 좋아하지만 두세 알 먹는다. 먹으면 무슨 일이 날까 봐 너무 무섭다. 뭘 먹어서 배가 아픈 게 너무 싫다"라고 털어놓은 바 있다.

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anjee85@sportschosun.com