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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 겸 가수 이지훈의 아내 아야네가 출산을 앞둔 일상을 공개하며 근황을 전했다.

아야네는 지난 17일 개인 계정에 임신 39주 차에 접어든 모습을 담은 사진과 함께 글을 올렸다.

그는 "이 사진은 #38주 임산부 …. 이제 #39주 임산부 …. 오늘도 어김없이 쉬기는커녕 할 일 하느라 폰도 거의 못 보는"이라고 적으며 출산을 코앞에 둔 상황에서도 바쁜 일상을 보내고 있다고 밝혔다.

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함께 공개된 사진에는 넉넉한 크기의 니트를 착용한 아야네의 모습이 담겼다. 편안한 옷차림에도 만삭에 가까워진 볼록한 배가 시선을 끌었다.

아야네는 임신 기간 체중 변화에 대해서도 솔직하게 이야기했다. 그는 "이제 진짜 맞는 옷이 없어서 남편 옷 입거나 하의는 거의 3개를 돌려 입고…. 저보고 살 안찌는 체질이라고 하시는 분들이 많은데 루희 때 12키로 찌고 이번에는 거의 15키로 쪘거든요 하하하 전 살 안찌는 체질 아니랍니다 ㅎㅎㅎ 평소 관리를 해서 그렇지 엄청 찌는편^^"이라고 털어놨다.

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출산 이후 계획도 공개했다. 아야네는 "제가 이제 곧 아이를 낳고 완전 빼보겠음….!!! 첫째때도 다 뺐으니까 되겠죠…?"라며 산후 체중 관리에 대한 의지를 드러냈다. 이어 "그 과정도 다 공유할게요!"라고 덧붙여 출산 후 다이어트 과정을 공개하겠다고 예고했다.

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한편 일본인 아야네는 2021년 14세 연상의 이지훈과 결혼했다. 두 사람은 2024년 시험관 시술을 통해 첫째 딸 루희를 품에 안았다. 이후 두 차례 유산과 네 차례 배아 이식이라는 어려움을 겪은 끝에 둘째 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다.

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현재 둘째 출산을 앞두고 있는 가운데, 이지훈은 KBS 2TV 토일드라마 '문무'에 출연하며 연기 활동을 이어가고 있다.

tokkig@sportschosun.com