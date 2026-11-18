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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 차예련을 둘러싼 학교폭력 의혹이 백화점 명품관 직원의 추가 폭로로 다시 불붙었다. 골프장 캐디와 미용실 직원에 이어 이번에는 명품관에서 무례한 태도를 보였다는 주장까지 나오면서 과거 행실을 둘러싼 논란이 끊이지 않고 있다.

18일 온라인에는 최근 차예련의 개인 SNS에 과거 백화점 명품관에서 일했다고 주장하는 누리꾼 A씨의 댓글이 올라왔다.

A씨는 "일 할 때 박현호(차예련 본명) 많이 응대했는데 진짜 X가지가 장난 아님. 온갖 연예인 많이 응대했는데 기억에 제일 많이 남음. 언젠간 터질 줄 알았다"고 주장했다. 여러 연예인을 응대한 경험이 있지만 차예련의 태도가 가장 기억에 남는다고 했다.

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차예련을 둘러싼 이른바 '갑질' 폭로는 이번이 처음이 아니다. 지난 5일에는 약 17년 전 서울 청담동의 한 미용실에서 차예련을 목격했다는 누리꾼의 글이 확산했다.

작성자는 차예련이 머리를 감고 나온 뒤 직원들이 머리카락을 말려주는 과정에서 갑자기 신경질을 내며 드라이기를 빼앗아 직접 머리를 말렸다고 주장했다. 당시 직원들을 무시하는 듯한 태도였다는 설명도 덧붙였다.

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해당 미용실에서 근무했다고 밝힌 또 다른 누리꾼 역시 "급짜증 드라이기 뺏는 건 기본"이라며 "어린 나이에 마음의 상처였다"고 주장했다.

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이보다 앞선 지난 3일에는 골프장 캐디로 근무했다는 누리꾼의 폭로가 나왔다. 유튜브 채널 '백은영의 골든타임'을 통해 소개된 글에서 작성자는 2012~2013년께 차예련 일행의 골프 라운딩을 담당했다고 주장했다.

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그는 첫 홀에서 차예련이 퍼팅 라인을 제대로 확인했느냐고 물었고 공이 홀에 들어가지 않자 이후 라운딩 내내 짜증을 내거나 무시하는 태도를 보였다고 주장했다. 또 차예련이 자신에게는 반말을 하다가 영화감독으로 추정되는 인물의 전화를 받자 갑자기 공손한 말투로 바뀌었다고도 주장했다.

폭로의 출발점은 지난달 29일 제기된 학교폭력 의혹이었다. 당시 한 온라인 커뮤니티에는 '85년생 여배우 학폭 가해자 제발 활동 좀 그만해주길'이라는 제목의 글이 게재됐다.

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작성자는 중학교 시절 한 여배우에게 지속적인 괴롭힘과 폭행을 당했고 뺨을 맞아 고막이 손상되는 피해까지 입었다고 주장했다. 해당 글에 실명은 등장하지 않았지만 출생연도와 출신 학교 등을 근거로 차예련이 가해자로 지목됐다.

소속사 HB엔터테인먼트는 지난달 30일 "사실무근"이라며 의혹을 전면 부인했다. 이후에도 폭로성 글이 이어지자 지난 4일 두 번째 공식 입장을 발표했다. 소속사는 "익명으로 제기된 확인되지 않은 주장과 추측이 반복적으로 확산되고, 배우의 가족들에게까지 비난이 향하는 현 상황을 매우 무겁게 받아들이고 있다"고 밝혔다. 이어 "악의적인 허위사실 유포 및 인신공격에 대해서는 관련 자료를 철저히 확보하고 법률 검토를 거쳐 책임 있게 대응하겠다"며 강경 대응을 예고했다. 차예련의 유튜브 채널 '차장금 차예련' 제작진은 무분별한 루머 확산과 가족을 향한 인신공격을 막겠다며 일부 영상과 댓글창을 비활성화했다.

한편 차예련의 과거 행실을 둘러싼 주장과 관련해 오랜 기간 그를 지켜봤다는 지인들의 옹호 글도 등장한 상태다. 그러나 소속사의 거듭된 반박에도 새로운 주장이 이어지면서 논란이 장기화하는 모양새다.

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차예련 측이 의혹을 부인하며 강경 대응을 예고한 상태에서 어떤 결론을 맞을지 관심이 쏠린다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com