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[스포츠조선 김수현기자] 배우 하정우와 결혼을 앞둔 배우 차정원이 왼손 약지에 반짝이는 반지를 낀 근황을 공개해 이목을 집중시켰다.

지난 17일 차정원은 센스 있는 패딩 코디와 함께 민낯에 가까운 내추럴한 매력의 근황 사진을 공개했다.

특히 사진 속 차정원은 왼손 약지에 빛나는 반지를 끼고 있어 시선을 사로잡았다.

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내달 13일 결혼식을 한 달 앞둔 시점인 만큼, 이 반지가 웨딩링이 아니냐는 추측이 이어지며 더욱 뜨거운 관심을 받고 있다.

두 사람의 '파리 동반 여행' 흔적도 재조명됐다. 하정우는 지난 7일 프랑스 파리 에펠탑을 배경으로 한 사진을 공개했고, 이튿날인 8일 차정원 역시 파리에서 근황을 전했다. 비록 함께 찍은 커플 사진을 공개한 것은 아니지만, 결혼을 앞두고 나란히 파리에 머물렀다는 사실이 알려지며 럽스타그램 및 동반 여행설에 불을 지폈다.

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한편 1978년생 하정우와 1989년생 차정원은 11세 나이 차이를 극복하고 부부의 연을 맺는다. 지난 10월 14일 두 사람은 결혼을 공식 발표했다. 2020년 무렵 인연을 맺어 약 6년간 조용히 사랑을 키워온 두 사람은 지난 2월 열애를 공식 인정했으며, 오는 12월 13일 서울의 한 호텔에서 비공개 결혼식을 올릴 예정이다.

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공개 열애 이후 서로를 향한 애정도 숨기지 않고 있다. 하정우는 지난 3월 tvN '대한민국에서 건물주 되는 법' 제작발표회에서 차정원에 대해 "늘 한결같이 애정과 지지를 해주는 사람"이라며 깊은 신뢰와 애정을 드러낸 바 있다.