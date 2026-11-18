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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 홍현희가 연예계 데뷔 후 유명세를 얻었음에도 군 복무 중이던 친오빠의 부대에 단 한 차례도 면회를 가지 못했던 웃픈 가족 비화를 공개했다.

홍현희는 지난 17일 공개된 유튜브 채널 '롤링썬더'의 영상에 출연해 특유의 유쾌한 입담을 뽐냈다.

이날 대화 도중 외모 이야기가 화두에 오르자 홍현희는 "무턱이 우리 집안 내력"이라고 솔직하게 밝히며 친오빠의 근황을 꺼냈다.

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그는 "친오빠는 얼굴 선이 살아 있어서 나름 잘생긴 편이지만 나와는 전혀 친하지 않다"라며 "요즘도 집안의 큰 행사가 열릴 때나 겨우 얼굴을 마주치는 현실 남매"라고 선을 그어 현장을 웃음바다로 만들었다.

이를 듣던 이경실은 "예전에 그 일화가 너무 웃겼다. 오빠가 군 생활을 할 때 네가 방송에서 꽤 알려졌던 시기 아니냐"라며 당시 에피소드를 끄집어냈다.

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이에 홍현희는 "당시 오빠에게 '네 관물대에 내 사진을 붙여 놔라. 내가 면회 한 번 가서 군대 내 기를 확 살려주겠다'고 제안했더니, 오빠가 정색하면서 진짜로 오지 말라고 하더라"고 회상했다.

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심지어 부모님까지 나서서 "네가 왜 굳이 거기까지 가려고 하느냐. 안 가도 된다"며 뜯어말린 탓에 결국 오빠가 전역할 때까지 부대 문턱조차 밟지 못했다는 후문이다.

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narusi@sportschosun.com