이미지 출처=뷔 인스타그램

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[스포츠조선 김소형 기자] 방탄소년단(BTS) 뷔와 배우 박보검이 오랜 시간 이어온 각별한 우정을 과시했다.

뷔와 박보검은 지난 17일 각자의 인스타그램에 'Bery Veautiful'이라는 문구와 단풍 이모티콘을 덧붙여 공동 게시물을 올렸다. 공개된 사진에는 나란히 카메라를 바라보거나 장난스러운 표정과 포즈를 취하는 두 사람의 모습이 담겼다. 'Bery Veautiful'은 박보검의 이름에서 따온 'B'와 뷔의 이름을 활용한 언어유희다.

특히 고경표의 음주운전 사고 여파로 오는 29일 첫 방송을 앞둔 '보검 매직컬2'가 상당 분량의 편집이 불가피한 상황에 놓인 가운데, 두 사람의 다정한 투샷은 팬들에게 반가움을 안겼다.

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두 사람은 2015년 박보검이 KBS 2TV '뮤직뱅크' MC를 맡고 뷔가 방탄소년단 멤버로 출연하면서 인연을 맺었다. 이후 제주도 여행과 놀이공원 방문 등 일상을 함께하며 10년 넘게 친분을 이어오고 있다. 함께 패션 브랜드 셀린느의 글로벌 앰버서더로 활동하며 브랜드 행사에 동반 참석하는 등 각별한 우정을 보여주기도 했다. 박보검이 지난 5일 구찌의 새로운 글로벌 브랜드 앰버서더로 선정된 이후에도 두 사람의 변함없는 친분이 확인되면서 팬들의 반가움을 더했다.

한편 뷔가 속한 방탄소년단은 오는 19일 대만 가오슝을 시작으로 태국 방콕, 말레이시아 쿠알라룸푸르, 싱가포르, 인도네시아 자카르타 등 아시아 5개 도시에서 총 15회에 걸쳐 'BTS WORLD TOUR ARIRANG' 공연을 펼친다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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